NÓNG: Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu

Kiểm tra hai kho đông lạnh, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện gần 6 tấn xương, đuôi, chân trâu bò bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 27/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đột xuất 2 kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò tại xã Hoàng Giang và xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 6 tấn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế trong kho lạnh.

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (SN 1964, trú xã Thọ Long) và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (SN 1984, trú xã Hoàng Giang), tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Trong số này, nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại kho đông lạnh - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, làm việc với lực lượng chức năng, các chủ hộ thừa nhận thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

