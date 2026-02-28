Xót xa bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy ghi 'vì một lần lỡ dại'

Đời sống 28/02/2026 10:12

Ngày 27/2, UBND xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm cha mẹ đẻ, người thân cho cháu bé 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà một hộ dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/2, thông tin từ UBND xã Phát Diệm (Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ và người thân cho bé gái hơn 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 26/2, ông Đinh Văn Lực (SN 1990, trú xóm 8 Thượng Kiệm) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà mình nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Vào thời điểm phát hiện, bé gái được mặc quần áo, quấn khăn và đặt trong một giỏ nhựa. Bên trong giỏ có hộp sữa bột, bỉm trẻ em, bình nước cầm tay, bình sữa và chăn.

Xót xa bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy ghi 'vì một lần lỡ dại' - Ảnh 1
Cháu bé 3 tháng bị bỏi rơi được người dân phát hiện - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, trong giỏ nhựa còn có tờ giấy ghi nội dung: “Vì một lần lỡ dại cháu đã sinh con nhưng không đủ khả năng để nuôi nấng bé. Cháu mong muốn ai đón nhận cháu thì nuôi nấng bé nên người. Cháu xin chân thành cảm ơn"; kèm theo đó là ngày sinh của bé 18/11/2025. Như vậy, tính đến nay, cháu bé đã được hơn 3 tháng tuổi.

Xót xa bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy ghi 'vì một lần lỡ dại' - Ảnh 2
Kèm theo là một tờ giấy với nội dung cho biết do hoàn cảnh lỡ dại nên sinh cháu bé và không có khả năng nuôi dưỡng - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương kịp thời có mặt để thực hiện các thủ tục cần thiết và đưa cháu bé đi thăm khám. Kết quả cho thấy sức khỏe của bé ổn định, không phát hiện dị tật. Cháu bé nặng 4,5kg và cao 58cm.

Hiện cháu bé được tạm thời bàn giao cho gia đình ông Đinh Văn Lực (người phát hiện bé) chăm sóc trong thời gian cơ quan chức năng tìm kiếm thân nhân theo quy định.

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