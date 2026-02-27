Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Chiều ngày 27/2, ông Đỗ Xuân Huân, Bí thư Đảng uỷ xã Kim Anh, Hà Nội cho biết, tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai mới đây xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến một nam đô vật bị gãy cổ, tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 27/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự cố xảy ra trong một trận đấu vật cổ truyền tại xã Kim Anh. Theo nội dung video, trong quá trình thi đấu, một đô vật bất ngờ gặp nạn sau pha ra đòn, nằm bất động trên sới vật.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h47 ngày 26/2. Ngay khi phát hiện sự cố, người dân và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến - Ảnh 1
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trong lúc tham gia đấu vật tại hội làng thôn Thái Lai, xã Kim Anh, anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi) đã bị đô vật giao đấu vật gập cổ xuống sàn đấu. Vụ việc đáng tiếc khiến anh T. bất tỉnh, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, gãy cổ khiến anh T. tử vong sau đó.

Theo ông Huân, đây là sự việc rất đáng tiếc, nạn nhân tử vong là người trong làng, còn người đô vật cũng là người lân cận (thuộc huyện Sóc Sơn cũ). Ngày xuân mọi người tham gia phong trào cho vui, cầu đầu xuân năm mới nhiều may mắn.

“Ngay sau sự việc đáng tiếc xảy ra, Đảng uỷ, UBND xã Kim Anh cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình. Người thân nam đô vật cũng đã đến thăm hỏi gia đình. Đây là sự việc không may và rất đáng tiếc. Hiện gia đình đang đưa thi hài nạn nhân đi hoả táng, 16h hôm nay tổ chức phát tang”, ông Huân cho hay.

Cũng theo Bí thư Đảng uỷ xã Kim Anh, đây là hội làng truyền thống. Trước đó, thôn cũng đã có kế hoạch tổ chức gửi UBND xã phê duyệt, tổ chức nhằm mục đích vui xuân.

