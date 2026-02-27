Người đàn ông tử vong sau khi bị một người nước ngoài khác tát ngã xuống đường trong cuộc tranh cãi

Cảnh sát cho biết vụ việc bắt đầu sau khi một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ 29 tuổi bấm còi xe máy khi đi ngang qua người đàn ông Úc 58 tuổi. Sau đó, một cuộc tranh cãi nổ ra và nhanh chóng trở nên bạo lực. Người thanh niên tát mạnh vào mặt người đàn ông lớn tuổi, khiến ông ta nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Video 1 giờ 41 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

