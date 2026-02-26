Đi tắm cùng con trai, người đàn ông bị cá sấu tấn công tử vong

Ông Rusmanto, 40 tuổi, đang tắm cùng con trai nhỏ thì con cá sấu bất ngờ lao vào tấn công ông tại một khu mỏ thiếc cũ ngập nước ở tỉnh Bangka Belitung, Indonesia. Khoảng 9 người dân sau đó đã mạo hiểm vật lộn với con thú săn mồi, sau nhiều giờ giằng co, thi thể ông đã được đưa lên bờ.

