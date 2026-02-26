Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 26/02/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia trong thời gian này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), tuổi Thân nhờ có Chính Ấn mà ngày mới đầu năm sẽ trôi qua khá nhanh với những kỷ niệm đáng nhớ đối với con giáp này. Song với điều kiện bản mệnh không nên nghĩ tới công việc trong lúc này. Dù sao ngày này cũng là để dành cho gia đình và bản thân mình.

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này là dành cho các cuộc gặp gỡ, thậm chí các cuộc nói chuyện tầm phào không đầu không cuối cùng được. Đây cũng không phải ngày thích hợp để tuổi Thân đưa ra các quyết định quan trọng đâu. Vận trình tình duyên khởi sắc đủ để bản mệnh cảm thấy may mắn trong năm mới này.

Nhờ Tam Hội mà các mối quan hệ trong gia đình lúc này càng gắn kết hơn. Đó cũng là vấn để con giáp này quan tâm hiện nay vì thực sự trải qua giây phút thú vị bên họ tuổi Thân càng trân trọng những người thân yêu của mình hơn. Người độc thân cũng có thể sớm có được nhân duyên tốt nếu chủ động kết nối với đối tượng mình thích.

Con giáp tuổi Thìn 

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài),  tìm ra những vấn đề trong các mối quan hệ của bạn và khắc phục chúng nếu có thể với sự giúp sức của Tam Hội . Hẳn nhiên vượt qua những thách thức để giữ gìn mối quan hệ hoàn toàn không đơn giản, nhưng bạn có bản lĩnh để biết cần phải làm gì.

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thìn nên tỉnh táo với cái bẫy mà Kiếp Tài đang bày ra trước mắt mình. Sự tham lam thái quá của  sẽ đổi lại bằng áp lực mà bạn gây cho chính mình lẫn những người xung quanh. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy thì bạn và tất cả đều mỏi mệt. Học cách cân bằng là vô cùng quan trọng trong giai đoạn này.
 

Mộc - Thổ xung khắc chẳng thể mang đến tin vui cho người độc thân. Bạn luôn mong muốn tìm được cho mình một nửa hoàn hảo, nhưng nếu cứ cố chấp với những tiêu chuẩn quá cao mà mình đã đặt ra thì sẽ có cách nào có thể giúp bạn thoát kiếp độc thân được đâu. 

Con giáp tuổi Mùi 

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), làm tăng thêm sự quyết đoán cho tuổi Mùi khi phải đứng trước các quyết định quan trọng. Hơn ai hết, bản mệnh hiểu được mình cần phải làm gì để có thể đạt được mục tiêu nên sẽ không để thời gian trôi qua một cách lãng phí thêm nữa.

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bù lại bản mệnh đang đứng trước khá nhiều các cơ hội để xây dựng các mối quan hệ xã hội và có khả năng thúc đẩy được công danh, tài lộc của mình. Cục diện tam hợp nâng đỡ giúp vận trình tình cảm của tuổi Mùi tích cực hơn. Các cặp đôi hóa giải được hiểu lầm trước đó.

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, trải qua những sóng gió vừa qua đôi bên lại càng thêm trân trọng và yêu thương nhau hơn. Với những người còn độc thân, dẫu biết tìm được tình yêu đích thực không phải chuyện dễ dàng, nhưng con giáp này cũng khoan vội nản chí. Biết đâu duyên của tuổi Mùi sẽ đến vào lúc không ngờ tới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng Giêng: 3 con giáp tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán sự nghiệp sải cánh bay cao, giàu có hiển vinh, tương lai xán lạn.

