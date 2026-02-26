Giá vàng hôm nay, ngày 26/2/2026: Vàng SJC bất ngờ giảm 300.000 đồng trong ngày vía Thần tài

Hôm nay, ngày 26/2/2026 giá vàng hôm nay của thế giới biến động khó lường khi một số nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn và tranh thủ bán chốt lời. Trong khi đó, vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ khi mở cửa sớm ngày vía Thần tài (mùng 10 tết).

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (26/2), nhằm mùng 10 tết hay còn gọi là ngày vía Thần tài, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mở cửa hoạt động từ 6 giờ 30 sáng. Theo đó, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết mua vào 182 triệu đồng/lượng và bán ra 185 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục được duy trì 3 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 300.000 đồng khi còn mua vào 181,5 triệu đồng và bán ra 184,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn ở mức 181,8 triệu đồng, bán ra 184,8 triệu đồng, giảm 500.000 đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 400.000 đồng khi mua vàng nhẫn 181,8 triệu đồng và bán ra 184,8 triệu đồng. Riêng Công ty Phú Quý vẫn niêm yết mua vàng nhẫn 181,8 triệu đồng và bán ra 184,8 triệu đồng như cuối ngày hôm qua…

Giá vàng trong nước bất ngờ giảm 300.000 đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, trong đêm qua và đầu ngày 26/2 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế có lúc tăng vọt lên 5.218 USD/ounce, nhưng sau đó đảo chiều giảm mạnh do hoạt động bán chốt lời gia tăng. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, giá vàng giao ngay xuống còn 5.166 USD/ounce.

Theo giới phân tích, nhu cầu trú ẩn an toàn vốn vẫn hiện diện rõ nét do tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục bất ổn, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản bảo vệ giá trị.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng đã bị hạn chế phần nào bởi phát biểu từ Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, bà Susan Collins. Trong các bình luận công bố hôm 25/2, bà Collins cho biết lãi suất của Mỹ có khả năng sẽ duy trì ở mức hiện tại khi rủi ro lạm phát vẫn tồn tại.

Quan điểm này phản ánh lập trường diều hâu trong chính sách tiền tệ của Fed, làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm, từ đó không nhà đầu tư tranh thủ bán ra chốt lời vào thời điểm giá vàng đứng ở mức cao.

