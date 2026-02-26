Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Món ngon mỗi ngày 26/02/2026 05:00

Một buổi sáng thong thả hay những giờ nghỉ giải lao sẽ thêm phần trọn vẹn với món bánh chuối nướng thơm lừng. Không chỉ là lựa chọn tiện lợi cho bữa sáng, món bánh này còn chiếm trọn cảm tình bởi sự mềm ngọt, dễ ăn và cách làm thì vô cùng đơn giản.

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 4 quả chuối chín (mình dùng chuối tây)

- 1 quả trứng gà

- 100ml dầu ăn

- 120ml sữa tươi không đường

- 200gr bột mì

- ¼ tcf muối

- 5g baking soda

- 70gr đường( tăng giảm đường tùy theo sở thích)

- 10gr bột cacao

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút - Ảnh 2

Cách làm bánh:

- 4 quả chuối lột vỏ, cho chuối và 70gr đường vào máy xay sinh tố xay nhuyễn(hoặc dùng máy đánh trứng, hay dùng muỗng tán đều hỗn hợp trên).

- Tiếp tục đập 1 quả trứng vào hỗn hợp chuối đường dùng máy xay sinh tố xay tiếp cùng chuối cho tới khi trứng, chuối, đường quyện vào nhau.

- 120ml sữa tươi không đường, 100ml dầu ăn quậy cùng nhau và tiếp tục đổ vào hỗn hợp trứng, chuối, đường ban nãy cho máy xay sinh tố.

- 200gr bột mì, 1/4tcf muối, 5gr bakingsoda đảo đều. Dùng rây cho bột vào rây mịn bột vào hỗn hợp trên. Dùng phới quậy đều bột mì với hỗn hợp chuối.

- Nhanh tay cho thêm 10gr bột cacao vào hỗn hợp bột mì chuối, quậy đều tới khi hỗn hợp sệt mịn.

- Bôi 1 lớp bơ( hoặc dầu ăn) mỏng xung quanh khuôn bánh, rồi lót giấy nên đổ hỗn hợp chuối trên vào khuôn.

- Dùng dao thái chuối thành lát mỏng trang trí lên bề mặt bánh, hoặc rải hạnh nhân thái lát, socola chip, nho khô….tùy sở thích.

- Set nhiệt nướng bánh bằng nckd: 160 độ 5phút cho nồi chiên không dầu nóng, đặt bánh vào nướng lần 1- 130độ trong 30phút, lần 2- 130độ trong 15phút (nếu muốn mặt bánh giòn hơn lần 2 có thể tăng thêm nhiệt độ).

Thành quả bánh ngon là bề mặt bánh nứt mới đạt, mặt bánh giòn xốp, nhưng bên trong vẫn mịn, bông. Món bánh chuối này dùng để ăn sáng, ăn bữa phụ rất tiện lợi, thơm ngon, dễ ăn lắm mọi người thử đi ạ.

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút - Ảnh 3

Nguồn: FB Bình Minh.

Khéo tay làm bánh chuối nướng mềm thơm nức mũi chỉ trong 30 phút

Khéo tay làm bánh chuối nướng mềm thơm nức mũi chỉ trong 30 phút

Món bánh chuối ăn sáng, ăn bữa phụ rất tiện lợi, thơm ngon, dễ ăn dễ làm, mời mọi người cùng vào bếp!

Xem thêm
Từ khóa:   bánh chuối nướng cách làm bánh chuối nướng món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 38 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ