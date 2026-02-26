Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Một buổi sáng thong thả hay những giờ nghỉ giải lao sẽ thêm phần trọn vẹn với món bánh chuối nướng thơm lừng. Không chỉ là lựa chọn tiện lợi cho bữa sáng, món bánh này còn chiếm trọn cảm tình bởi sự mềm ngọt, dễ ăn và cách làm thì vô cùng đơn giản.

Nguyên liệu:

- 4 quả chuối chín (mình dùng chuối tây)

- 1 quả trứng gà

- 100ml dầu ăn

- 120ml sữa tươi không đường

- 200gr bột mì

- ¼ tcf muối

- 5g baking soda

- 70gr đường( tăng giảm đường tùy theo sở thích)

- 10gr bột cacao

Cách làm bánh:

- 4 quả chuối lột vỏ, cho chuối và 70gr đường vào máy xay sinh tố xay nhuyễn(hoặc dùng máy đánh trứng, hay dùng muỗng tán đều hỗn hợp trên).

- Tiếp tục đập 1 quả trứng vào hỗn hợp chuối đường dùng máy xay sinh tố xay tiếp cùng chuối cho tới khi trứng, chuối, đường quyện vào nhau.

- 120ml sữa tươi không đường, 100ml dầu ăn quậy cùng nhau và tiếp tục đổ vào hỗn hợp trứng, chuối, đường ban nãy cho máy xay sinh tố.

- 200gr bột mì, 1/4tcf muối, 5gr bakingsoda đảo đều. Dùng rây cho bột vào rây mịn bột vào hỗn hợp trên. Dùng phới quậy đều bột mì với hỗn hợp chuối.

- Nhanh tay cho thêm 10gr bột cacao vào hỗn hợp bột mì chuối, quậy đều tới khi hỗn hợp sệt mịn.

- Bôi 1 lớp bơ( hoặc dầu ăn) mỏng xung quanh khuôn bánh, rồi lót giấy nên đổ hỗn hợp chuối trên vào khuôn.

- Dùng dao thái chuối thành lát mỏng trang trí lên bề mặt bánh, hoặc rải hạnh nhân thái lát, socola chip, nho khô….tùy sở thích.

- Set nhiệt nướng bánh bằng nckd: 160 độ 5phút cho nồi chiên không dầu nóng, đặt bánh vào nướng lần 1- 130độ trong 30phút, lần 2- 130độ trong 15phút (nếu muốn mặt bánh giòn hơn lần 2 có thể tăng thêm nhiệt độ).

Thành quả bánh ngon là bề mặt bánh nứt mới đạt, mặt bánh giòn xốp, nhưng bên trong vẫn mịn, bông. Món bánh chuối này dùng để ăn sáng, ăn bữa phụ rất tiện lợi, thơm ngon, dễ ăn lắm mọi người thử đi ạ.

Nguồn: FB Bình Minh.

