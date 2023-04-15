Ngất ngây với công thức làm vỏ bánh chuối chiên, thơm ngon, giòn rụm, phồng to đều đều

Mỗi buổi chiều hay những lúc cuối tuần, vào bếp làm món ăn nhanh chóng này có thể nhâm nhi với nhau mới tuyệt vời làm sao. Để vào bếp với công thức món ăn này, bạn chỉ cần chuẩn bị một số nguyên liệu đơn giản sau đây:

50 gr bột nếp

80 gr bột mì thường

20 gr bột custard ( bột custard sẽ giúp vỏ bánh thơm )

3 gr bột nở( baking powder)

1 quả trứng gà

300 ml nước đá lạnh

40 gr đường

1/4 muỗng cà phê muối

1/4 muỗng cà phê bột nghệ

Thực hiện:

Bước 1: Cho tất cả các nguyên liệu phía trên (ngoại trừ chuối) vào một cái âu trộn/đánh đều. Lược qua rây. Để bột nghỉ 20 phút.

Cách làm vỏ bánh chuối chiên.

Bước 2: Chuối lột vỏ, bỏ chỉ, cắt làm đôi. Sau đó cho miếng chuối vào bao nilông đè hơi dẹp.

Chuối làm bánh

Bước 3: Bắt chảo dầu lên bếp (cần nhiều dầu). Khi dầu vừa đủ nóng thì nhúng miếng chuối vào âu bột, rồi nhẹ nhàng cho vào chảo dầu, chiên khoảng 2-3 phút. Khi lớp vỏ hơi vàng thì gắp miếng chuối ra nhúng lại 1 lần nữa trước khi cho vào chảo dầu tiếp tục chiên với lửa vừa (nhớ lật qua, lật lại để bánh chuối vàng giòn và phổng to trước khi gắp ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

Chuối chiên phồng, giòn rụm.

Trình bày: Bánh chuối chiên cho ra dĩa, ăn nóng rất ngon, vỏ bánh giòn và thơm, miếng chuối ngọt thanh không ngán.

Chuối chiên rất ngon.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Lam Anh Dao