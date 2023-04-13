Bí quyết làm thịt quay da giòn rụm, ngon bất bại, thử ngay 'chồng thích chồng mê'

- Đầu tiên là cần 1 miếng thịt ba chỉ ngon, ngon nhất là phần sườn rút xương, vì nó vừa ba chỉ, lại có sụn, vừa mỏng vừa phải, nướng lên nó co lại đỡ bị dày 1 tảng.

+ Lấy giấy bạc bọc xung quanh miếng thịt, trừ phần bì ra.

Lau thật khô bì (Ướt nó không nổ và mặn thì ráng mài răng để ăn), cho 1 lớp muối tinh lên, dày tầm nửa xentimet. Nhớ là muối tinh vì hạt bé tiếp xúc với bì nó nhiều hơn muối hạt to.

+ Vặn nồi chiên không dầu ở 180*C, nướng tầm 45p. Giải thích: nướng ở nhiệt độ thấp và thời gian càng lâu càng tốt vì đây là lúc rút được hết nước trong bì ra, giống như việc các bác sấy bằng máy sấy tóc hoặc luộc rồi để qua đêm tủ lạnh ý. Tuy nhiên cách nướng muối nó nhanh hơn chứ không phải chờ đợi 6-8 tiếng. He he, thèm là phải chén ngay chứ ai để qua đêm

+ Tiếp tục mang thịt ra, gỡ hết tảng muối đi, cạo hết muối dính ở bì và rớt ra ở thịt.

+ Dùng dao sắc rạch các đường đan xen nhau, càng nhiều càng tốt, hoặc dùng vật nhọn xăm chi chít vào. Lưu ý đừng đâm sâu quá lớp mỡ dưới bì trào lên là rách việc.

+ Bước cuối: Rất quan trọng: Vặn lửa ở mức cao nhất có thể (200-220*) và nướng, nhớ quan sát thường xuyên vì lúc này lớp bì sẽ nổ, nếu quên nó lại thành thịt quay 'bóng đêm'

Đây là công thức với nồi chiên không dầu Nhật Bản, nhanh và bất ngờ, thèm là triển được luôn. Ăn xong lên cân thì lại chửi bọn bán NCKD thôi.

Lưu ý thêm:

Phần sơ chế thịt heo, đầu tiên bạn cho thịt vào thau cho thêm 2 muỗng canh muối và cắt đôi quả chanh vắt lên phần da heo rồi dùng dao cạo quanh bề mặt da heo để làm sạch lớp nhớt và lớp lông có trên da. Sau đó rửa lại cho sạch phần thịt heo.

Nếu muốn luộc heo sạch. Đầu tiên bạn bắc một cái nồi lên cho vào 2 lít nước tiếp đến cho thêm 2 muỗng canh rượu, gừng, hành tím, tỏi và hành tây, cho phần thịt heo đã sơ chế trước đó vào luộc trong 30 phút.

Để kiểm tra thịt heo đã chín chưa bạn dùng 1 chiếc đũa ấn vào thịt heo nếu thấy thịt mềm và không có lớp máu rỉ lên chứng tỏ phần thịt đã được luộc chín. Sau đó bạn vớt thịt ra tô cho ráo nước và để nguội.

Nguồn và ảnh: Nguyễn Đăng Phước