Mẹo làm bánh mì hành chiên phồng, thơm ngon, dậy hương vị, chấm sữa tuyệt cú mèo

Cứ vào lúc tiết trời ẩm ương mưa rào hay vào những ngày tiết trời thanh trong, dễ chịu, vào buổi chiều chiều, cùng nhau nhâm nhi chiếc bánh mì ngon, uống kèm một cốc sữa nóng, vừa bổ dưỡng, lại ăn vặt cực kì lành mạnh. Bữa nào ngán cơm, chị em có thể đổi món cũng được nữa. Công thức bánh mì hành chiên phồng này rất thích hợp cho những lúc quây quần hoặc gia đình sum họp, thưởng thức miếng bánh cùng nhau. Hơn nữa, nguyên liệu lại rất dễ tìm nhé. Cách làm như sau đây:

- 1 quả trứng gà

- 3 gr men bánh mì

- 2/3 muỗng cà phê đường ( 10 gr)

- 5 ml dầu ăn

- 6 nhánh hẹ hay hành lá

- 1/3 muỗng cà phê bột nêm

Thực hiện:

Bước 1:

- Trứng + dầu và nước hơi ấm cho vào chén đánh tan.

- Hẹ rửa sạch thái nhỏ trộn cùng với bột nêm.

- Bột mì + men + đường cho vào âu trộn đều. sau đó đổ chén nước trứng (*) vào, dùng mui hay đũa trộn 1 lúc để bột quyện thành 1 khối hơi nhão.

- Ủ bột 50 phút, để bột nở hơn gấp đôi. Bột ngon là sau khi ủ , bạn nắm mặt bột kéo lên sẽ thấy rất nhiều sớ.

Bước 2: Sau khi bột nở gấp đôi, cho hành lá vào trộn đều. Muốn trộn không bị dính tay thì nên thoa 1 chút dầu.

Bước 3: Bắt chảo dầu lên bếp, chờ dầu vừa đủ nóng thì mang bao tay thoa chút dầu. Vít cục bột nhỏ rồi ve mỏng, cho vào nồi dầu chiên lửa vừa, chờ đến khi bánh vàng hai mặt thì gắp ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

Trình bày: Cho bánh mì hành chiên phồng ra dĩa, bánh này ăn nóng uống sữa tuyệt ngon. Chồng con đều sẽ thích.

Chúc các bạn thành công!

Công thức: Lam Anh Dao