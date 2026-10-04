Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Trong tháng 11, 12/2026, Tam Hợp soi đường chỉ lối để hôm nay tuổi Mão có cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu một người nào đó. Đừng ngại ngần đưa mối quan hệ giữa hai người lên một nấc thang mới, nhờ thế tình cảm của cả hai phía sẽ trở nên gắn bó hơn rất nhiều.

Thiên Ấn mang tới cho con giáp tuổi Mão nhiều cơ hội, bản mệnh hãy cởi mở và sẵn sàng để đón nhận kiến thức, những ý tưởng mới trong hôm nay. Những ý kiến của bạn lúc này được đa số được mọi người đồng thuận khiến chính bạn cũng có chút bất ngờ.

Con giáp tuổi Dần

Trong tháng 11, 12/2026, công việc của tuổi Dần may mắn hơn. Thông tin tích cực chủ yếu tập trung ở những bản mệnh có nghề tay trái hoặc những bản mệnh đang làm trong ngành tài chính, ngân hàng, kiểm kê. Con giáp này nhạy bén, lạc quan nên dù được giao việc gì vẫn cố gắng hoàn thành, là người có trách nhiệm và uy tín, đáng để tin cậy.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc khởi sắc hơn hẳn nhờ sự cố gắng, nỗ lực nên bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng. Hôm nay, con giáp này dễ trúng thưởng, ăn may hoặc được nhận một khoản tiền tưởng chừng đã mất trắng từ lâu.

Con giáp tuổi Tý

Trong tháng 11, 12/2026, được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

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