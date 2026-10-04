Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa không chỉ đơn thuần là một món ăn quen thuộc trong các bữa cơm gia đình mà còn là một loại rau chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe . Không chỉ vậy, các nghiên cứu y học hiện nay còn chỉ ra rằng cải thìa có thể giúp cải thiện một số tình trạng bệnh lý, hỗ trợ cơ thể phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Rau cải thìa cung cấp lượng lớn chất xơ giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, tránh táo bón. Đồng thời, các vitamin K, C và magiê giúp cải thiện chức năng đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch.

Phòng ngừa bệnh ung thư: Với thành phần chứa glucosinolates, brassinin và phytoalexin, rau cải thìa hỗ trợ chống lại các yếu tố gây ung thư. Beta-carotene cùng vitamin C và E trong rau cũng giúp bảo vệ tế bào khỏi sự phá hủy của gốc tự do, làm giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, tuyến tiền liệt và ruột kết.

Bảo vệ sức khỏe mắt: Beta-carotene có trong rau cải thìa là chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm nguy cơ các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa hoàng điểm.

Giúp kiểm soát huyết áp: Với hàm lượng kali và canxi cao, cải thìa giúp làm hạ huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định, đồng thời có lượng natri thấp, góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân: Thực phẩm giàu chất xơ nhưng ít calo như cải thìa giúp tạo cảm giác no lâu, giảm lượng calo hấp thu và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Phù hợp cho bà bầu và cho con bú: Hàm lượng axit folic cao trong cải thìa giúp ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi và kích thích sản xuất sữa mẹ.

Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin C và selen giúp tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh, hỗ trợ hệ miễn dịch làm việc hiệu quả hơn.

Những ai nên hạn chế ăn sống rau cải thìa?

Mặc dù rau cải thìa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng không phải ai cũng phù hợp để ăn sống loại rau này. Dưới đây là những trường hợp nên cân nhắc kỹ trước khi thưởng thức rau cải thìa sống:

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: Hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt, dễ bị kích ứng hoặc tiêu chảy nếu ăn rau sống chưa được khử khuẩn hoàn toàn.

Người có hệ miễn dịch yếu: Người già, người bệnh tiểu đường hoặc đang điều trị hóa xạ trị nên hạn chế rau sống để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Phụ nữ mang thai: Dù rau cải thìa giàu dưỡng chất, nhưng phụ nữ mang thai nên ưu tiên rau đã được nấu chín để tránh nhiễm khuẩn và các chất độc hại còn tồn dư trên rau sống.

Người bị bệnh tuyến giáp: Rau cải thìa chứa hợp chất goitrogens có thể gây rối loạn chức năng tuyến giáp nếu ăn sống quá nhiều.