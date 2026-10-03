Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 03/10/2026 05:00

Rau dền là loại rau vô cùng phổ biến, hầu hết mọi người đều biết và thường xuất hiện trong các bữa cơm gia đình. Rau dền được đánh giá cao về lợi ích sức khỏe tuy nhiên không phải ai cũng ăn được loại rau này.

Ở Việt Nam, các loại rau dền phổ biến là: dền đỏ (dền tía), dền cơm và dền gai. Loại cây này được dùng làm rau để chế biến món ăn hoặc làm nguyên liệu làm thuốc. Rau dền có thể chế biến luộc, nấu canh hoặc xào cũng rất ngon và tốt cho sức khỏe.

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau dền có chất dinh dưỡng khá nhiều như chứa các loại protit, lipit, gluxit, nhiều vitamin và chất khoáng. Hàm lượng chất sắt, canxi cao nhất trong các loại rau tươi. Tuy nhiên, rau dền có nhiều tác dụng phụ, nếu dùng không đúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Rau dền cũng là một bài thuốc quen thuộc trong Đông y. Rau dền có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát máu, lợi tiểu, sát trùng, tiêu độc, … Ngoài ra, rau dền còn hỗ trợ điều trị táo bón, đau đầu, nóng mặt, …

4 nhóm người không nên ăn rau dền

Rối loạn dạ dày

Hàm lượng chất xơ trong rau dền, khi ăn quá nhiều, có thể gây ra các vấn đề về dạ dày. Ăn quá nhiều rau dền có thể dẫn đến đầy hơi, tạo thành hơi trong bụng, co thắt dạ dày và thậm chí táo bón. Trong khi kết hợp rau dền vào chế độ ăn hàng ngày, hãy đảm bảo thực hiện từ từ vì việc bổ sung đột ngột có thể cản trở quá trình tiêu hóa bình thường. Nó thậm chí có thể gây tiêu chảy trong một số trường hợp.

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sỏi thận

Lượng lớn purin trong rau dền có thể gây hại cho sức khỏe thận. Các hợp chất hữu cơ này được chuyển đổi thành axit uric khi tiêu hóa, có thể làm tăng mức độ kết tủa của canxi trong thận. Hệ quả là, cơ thể có thể hình thành sỏi thận rất khó chịu và đau đớn.

Bệnh gout

Mặc dù rau dền là một loại rau giàu dinh dưỡng, nhưng nó cũng chứa một lượng đáng kể purin. Purin là một hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm, khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric. Nếu axit uric tích tụ quá nhiều trong máu, nó có thể kết tinh và lắng đọng tại các khớp, gây ra bệnh gout với những cơn đau khớp dữ dội và khó chịu.

Do đó, những người đã bị gout hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh gout cần đặc biệt thận trọng khi tiêu thụ rau dền. Việc ăn quá nhiều rau dền có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, làm tăng nguy cơ khởi phát cơn gout hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh hiện có.

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai

Mặc dù rau dền rất bổ dưỡng, nhưng phụ nữ mang thai nên ăn với lượng vừa phải. Một số nghiên cứu cho thấy, ăn quá nhiều rau dền trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ một số chất dinh dưỡng khác. Phụ nữ mang thai chỉ nên ăn rau dền tối đa 3 ngày/tuần, để đảm bảo hấp thu đúng, đủ dưỡng chất có từ rau dền, không lạm dụng quá mức.

Ngoài ra, rau dền có đặc tính giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, tuy nhiên điều này lại không phù hợp với những người bị tiêu chảy mãn tính hoặc phụ nữ mang thai có thể trạng hư hàn. Đối với những trường hợp này, việc ăn rau dền có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tiêu chảy hoặc gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

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