Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 30/09/2026 05:00

Đối với nhiều người, rau diếp cá không dễ dàng khi ăn mà thậm chí còn gây cho người ăn cảm giác khó chịu vì mùi tanh của nó. Tuy nhiên, rau diếp cá đã được các chuyên gia tìm thấy có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Rau diếp cá thuộc nhóm cây thảo, sống lâu năm, cao khoảng chừng 20 - 40 cm. Thân rễ diếp cá mọc ngầm dưới mặt đất. Rau diếp cá có hoa màu vàng nhạt và lá cây hình tim, màu xanh sẫm, mọc so le. Lá diếp cá khi vò nát có mùi hơi tanh như mùi cá.

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở Việt Nam, trước đây rau diếp cá mọc hoang dại nhiều ở các tỉnh miền núi, trung du và đồng bằng. Sau này, rau diếp cá được đưa về trồng ở vườn để làm thực phẩm cũng như làm thuốc giúp cải thiện các tình trạng sức khỏe.

Công dụng của rau diếp cá

Tăng cường hệ miễn dịch

Các chất polyphenol, flavonoids cùng vitamin C dồi dào trong rau diếp cá có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Nhờ đó, việc bổ sung loại rau này vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp củng cố lá chắn miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ cơ thể phòng chống tốt hơn các bệnh cảm cúm và nhiễm trùng thông thường.

Cải thiện hệ hô hấp về giảm ho

Đặc tính kháng viêm và diệt khuẩn cao giúp diếp cá trở thành vị thuốc dân gian quen thuộc chữa trị các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, ho kéo dài, viêm phế quản hay viêm xoang. Nước sắc diếp cá với một chút đường phèn giúp làm dịu niêm mạc cổ họng đang bị tổn thương và làm long đờm hiệu quả.

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các thành phần sinh học trong rau diếp cá có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin trong cơ thể, hỗ trợ quá trình chuyển hóa đường diễn ra hiệu quả hơn. Vì vậy, diếp cá là thực phẩm hỗ trợ rất tốt cho những người đang ở giai đoạn tiền tiểu đường hoặc bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Tốt cho hệ tiêu hóa và trị táo bón

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, diếp cá giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón. Tính kháng khuẩn tự nhiên của rau cũng góp phần tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và hạn chế các rắc rối về tiêu hóa như tiêu chảy.

Hỗ trợ điều trị mụn và làm đẹp da

Rau diếp cá chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa cùng các hoạt chất kháng sinh tự nhiên giúp làm dịu nhanh chóng các nốt mụn sưng viêm, mụn mủ và ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn phát triển. Bên cạnh đó, các dưỡng chất như vitamin C trong lá diếp cá còn hỗ trợ làm mờ vết thâm sau mụn, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới và giúp da trở nên sáng mịn hơn.

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn diếp cá

Cần phải rửa rau diếp cá thật sạch, ngâm với nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn, giun sán.

Không nên ăn rau diếp cá quá nhiều, mỗi ngày tối đa chỉ nên dùng 1 lượng từ 20-40g diếp cá tươi.

Tránh việc uống nước rau diếp cá khi bụng đang đói vì rất dễ gây hại cho dạ dày.

Với người bụng yếu, có thể trạng hàn, tay chân bị lạnh, dễ đau bụng thì không nên uống nước rau diếp cá sau 10:00 tối.

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