Điểm danh những lợi ích sức khỏe bất ngờ từ loại rau xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày

Rau dền có chứa các chất có lợi như chất chống oxy hóa. Người ta quan tâm đến việc sử dụng rau dền chữa bệnh mỡ máu cao vì một số nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng khi chúng ăn rau dền thì có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL , đồng thời tăng cholesterol HDL. Nhưng ăn rau dền dường như không có những lợi ích này ở người.

Rau dền là một loại thực vật. Hạt, dầu và lá được dùng làm thực phẩm. Toàn bộ bộ phận của rau dền được sử dụng để làm thuốc. Rau dền được sử dụng để chữa loét, tiêu chảy, sưng miệng hoặc cổ họng và cholesterol cao, nhưng không có bằng chứng khoa học tốt để hỗ trợ những công dụng này.

Một trong những công dụng nổi bật nhất của dền gai là hỗ trợ hệ xương khớp. Nhờ hàm lượng canxi và magie dồi dào, dền gai giúp tăng mật độ khoáng của xương, hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương ở người lớn tuổi. Trong dân gian, bài thuốc kết hợp dền gai cùng các vị thuốc nam khác thường được dùng để giảm đau nhức gai cột sống, thoái hóa khớp và đau lưng nhẹ.

Bổ máu và phòng ngừa thiếu máu

Hàm lượng sắt cao trong dền gai đóng vai trò cốt lõi trong việc sản xuất hemoglobin – protein vận chuyển oxy trong tế bào hồng cầu. Việc bổ sung dền gai vào thực đơn giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, giảm các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt và mệt mỏi ở người thể trạng yếu hoặc phụ nữ sau sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Kháng viêm và làm lành vết thương

Nhờ các hợp chất flavonoid và tannin tự nhiên, dền gai sở hữu đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm cực tốt. Lá dền gai tươi giã nát đắp ngoài da giúp làm dịu vết thương, giảm sưng tấy do mụn nhọt, viêm da, dị ứng hoặc vết côn trùng cắn, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Lượng chất xơ dồi dào trong đọt non dền gai hoạt động như một chất kích thích nhu động ruột, giúp thúc đẩy quá trình di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa. Ăn dền gai thường xuyên giúp làm mềm phân, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột phát triển khỏe mạnh.

Bảo vệ tim mạch và hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các chất chống oxy hóa thuộc nhóm polyphenol cùng vitamin C trong dền gai giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL) – nguyên nhân chính gây ra xơ vữa động mạch. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong cây còn hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, hỗ trợ ổn định chỉ số đường huyết tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Một số phương pháp chế biến rau dền

Canh rau dền: có thể sử dụng rau dền kết hợp nấu với tôm nõn để tạo thành một món ăn cho mùa hè giúp giải nhiệt, mát gan, đồng thời giảm được các triệu chứng của nhức đầu, chóng mặt.

Rau dền đỏ xào tỏi: ăn rau dền đỏ có tác dụng gì? Rau dền nói chung và rau dền đỏ nói riêng đều mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đối với rau dền đỏ xào tỏi ngoài việc cung cấp chất xơ từ rau dền, còn bổ sung các thành phần dinh dưỡng đặc biệt từ tỏi làm cho món ăn trở nên bổ dưỡng và hấp dẫn.

Canh củ dền: củ dền nấu với thịt tạo nên món ăn ngon, ngọt đồng thời có tác dụng bổ máu.

Lưu ý khi ăn rau dền đỏ

Khi ăn rau dền đỏ, bạn hãy lưu ý:

Bạn nên chọn rau dền đỏ tươi mới, rửa sạch qua 2-3 lần nước trước khi chế biến. Nếu rau đã được bảo quản trong tủ lạnh, hãy kiểm tra tình trạng của rau trước khi sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nên ăn quá nhiều rau dền cùng một lúc để tránh bị thừa chất xơ. Thay vào đó, bạn cần phong phú thực phẩm mỗi ngày.

Những người có vấn đề về thận hoặc có tiền sử bị sỏi thận nên hạn chế ăn rau dền đỏ. Vì trong rau dền đỏ có chứa oxalate.