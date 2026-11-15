Dương Siêu Việt lập thành tích bất ngờ, phim mới vượt 300 triệu điểm nhiệt chỉ sau 8 ngày

Bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đang trở thành hiện tượng đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi vượt mốc 300 triệu điểm nhiệt trên Douyin chỉ sau 8 ngày phát sóng.

Bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đang trở thành hiện tượng đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi vượt mốc 300 triệu điểm nhiệt trên Douyin chỉ sau 8 ngày phát sóng. Đáng chú ý, tác phẩm được MangoTV xác nhận là phim truyền hình bạo khoản (ăn khách) năm 2026. Đây cũng là dự án duy nhất của nền tảng đạt thành tích này trong năm nay. Thành tích trên gây bất ngờ bởi Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây không được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng hay sở hữu lợi thế truyền thông lớn trước khi lên sóng. Phim có kịch bản gốc, kinh phí sản xuất không quá cao nhưng vẫn tạo được sức hút nhờ nội dung giàu cảm xúc.

Thay vì tập trung vào những tình tiết kịch tính, tác phẩm khai thác hành trình chữa lành và cứu rỗi lẫn nhau của các nhân vật. Những tổn thương cá nhân, cảm xúc tuổi trẻ và quá trình học cách thấu hiểu đối phương được thể hiện qua nhịp kể nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Một yếu tố quan trọng giúp bộ phim lan tỏa là những phân cảnh dễ ghi nhớ. Nhiều khoảnh khắc nhanh chóng được khán giả cắt ghép, sáng tạo video và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Hiệu ứng này giúp tác phẩm tiếp cận thêm nhiều người xem, kể cả những khán giả chưa theo dõi phim từ đầu. Không chỉ bộ phim, các nhân vật cũng ghi nhận thành tích đáng chú ý. Trần Nghiễn Chu do Đổng Tư Thành thủ vai liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng độ hot nhân vật trong 8 ngày liên tiếp. Trong khi đó, Trịnh Vũ của Dương Siêu Việt giữ vị trí thứ hai. Việc hai nhân vật chính cùng chiếm những thứ hạng cao cho thấy sức hút của cặp đôi trên màn ảnh. Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây lên sóng từ ngày 6/11 trên MangoTV và được phân phối toàn cầu qua Netflix. Phim do Miêu Đích Thụ đạo diễn, người từng thực hiện Khi Anh Chạy Về Phía Em và Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế. Với sự góp mặt của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành, tác phẩm đang trở thành bất ngờ lớn của dòng phim tình cảm Hoa ngữ năm 2026.

Dương Siêu Việt gây bất ngờ với diễn xuất tiến bộ, thoát mác 'thảm họa diễn xuất' nhờ phim mới Bộ phim ngôn tình Hôm nay trời đổ mưa bóng mây do Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đóng chính đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không sở hữu kinh phí sản xuất lớn hay những tình tiết lãng mạn hào nhoáng, tác phẩm chinh phục người xem bằng câu chuyện gần gũi về cuộc sống của những người trẻ bình thường. Đặc biệt, diễn xuất của Dương Siêu Việt được đánh giá có bước tiến đáng kể.

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