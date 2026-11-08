Dương Siêu Việt tái hợp Đổng Tư Thành trong phim thanh xuân mới

Theo thông tin từ đơn vị phát hành, phim gồm 24 tập, thuộc thể loại thanh xuân, tình cảm, do Mao Đích Thụ đạo diễn và Thí Dã chấp bút kịch bản. Dự án được sản xuất bởi Ninh Mông Ảnh Thị, Hữu Ý Tư và Mango TV. Bên cạnh hai diễn viên chính, Trần Thiên Minh cũng góp mặt trong dàn cast.

Bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây do Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đóng chính chính thức lên sóng, thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim thanh xuân, tình cảm. Tác phẩm khai thác mối quan hệ giữa hai người trẻ có tính cách và hoàn cảnh khác biệt, nhưng đều mang trong lòng những tổn thương riêng.

Trong phim, Dương Siêu Việt đảm nhận vai Trịnh Vũ, cô gái có tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh và sớm phải đối mặt với nhiều áp lực gia đình. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn cùng chi phí chữa bệnh cho mẹ, cô vừa nỗ lực học tập để giành học bổng, vừa tranh thủ làm thêm kiếm tiền. Những gánh nặng cuộc sống khiến Trịnh Vũ trở nên độc lập, quyết liệt và hiếm khi cho phép bản thân yếu đuối.

Đối lập với cô là Trần Nghiễn Chu do Đổng Tư Thành thể hiện. Sau biến cố anh trai qua đời, chàng trai dần thu mình, ít giao tiếp và sống trong cảm giác cô độc. Khi trở lại trường học, anh trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Trịnh Vũ. Cả hai thường xuyên so kè thành tích bởi đều xem học bổng là mục tiêu quan trọng.

Từ những lần va chạm, hai người dần nhận ra sự đồng cảm trong hoàn cảnh của đối phương. Trịnh Vũ hiểu rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Trần Nghiễn Chu là những tổn thương chưa thể vượt qua. Trong khi đó, chàng trai cũng nhận ra sự kiên cường của cô gái luôn phải tự mình gánh vác mọi khó khăn. Mối quan hệ từ đối thủ dần chuyển thành sự đồng hành, giúp cả hai tìm thấy điểm tựa trong những ngày tháng chông chênh.

Điểm đáng chú ý của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây là cách xây dựng tình cảm qua những chi tiết đời thường, thay vì phụ thuộc vào các tình huống lãng mạn kịch tính. Những khoảnh khắc ở trường học, giờ thể dục hay sự quan tâm dành cho thành tích của nhau góp phần tạo nên màu sắc nhẹ nhàng cho câu chuyện. Bên cạnh tình yêu, phim còn tập trung vào hành trình trưởng thành và quá trình hai nhân vật học cách đối diện với mất mát.

Tác phẩm bắt đầu phát sóng trên Mango TV từ trưa 6/11, đồng thời dự kiến lên sóng đài Hồ Nam từ ngày 11/11. Một số tài khoản người hâm mộ cho biết phim vượt mốc nhiệt độ 100 triệu và đứng đầu bảng thảo luận trong chưa đầy 24 giờ. Tuy nhiên, đây chưa phải số liệu lượt xem được nền tảng xác nhận chính thức.

Với câu chuyện tình cảm chữa lành cùng màn kết hợp của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành, bộ phim được kỳ vọng tiếp cận nhóm khán giả yêu thích thể loại thanh xuân. Khả năng giữ chân người xem trong những tập tiếp theo sẽ quyết định sức hút của dự án.