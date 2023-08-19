Là một trong những dự án trọng điểm cấp S+ được đầu tư kinh phí không nhỏ, "Bảy kiếp may mắn" ít nhiều đạt một số thành tích nhất định.

"Bảy kiếp may mắn" thuộc thể loại huyền huyễn và tiên hiệp, bộ phim cổ trang "Bảy kiếp may mắn" (tựa Anh: Love You Seven Times) với sự tham gia của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đang nhận nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Tham vọng của đoàn phim thể hiện ngay ban đầu là đánh bại thành tích của Trường tương tư (Dương Tử đóng chính) và Liên Hoa Lâu (Thành Nghị đóng chính) đã lên sóng trước đó.

Tuy nhiên, Bảy Kiếp May Mắn được xếp vào hàng những tác phẩm thất bại nhất. Cụ thể, ekip tích cực tung chiêu quảng bá, làm đủ mọi cách để rồi hứng chịu chỉ trích. Và hiện tại, người "thảm hại" nhất có lẽ là nữ chính Dương Siêu Việt.

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân không biết diễn, khi đảm nhận một kịch bản quá nặng ký như Bảy Kiếp May Mắn, Dương Siêu Việt thực sự không gánh nổi. Biểu cảm của cô quá đơ, không hề mang đến cảm xúc cho người xem, cách nhả chữ cũng bị cho là dài dòng, không nhấn nhá. Điểm sáng ở màn xuất hiện này có lẽ chỉ là phần trang phục.

Giữa cơn bão chỉ trích, ekip làm phim vẫn tích cực quảng bá, như mới đây nhất là buổi livestream của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề. Họ thậm chí còn diễn cả cảnh hôn trên sóng livestream.

Đáng nói hơn khi trên livestream, Dương Siêu Việt còn nhận lỗi về mình. Cô bày tỏ mong khán giả không vì cô mà bỏ qua nhân vật, bỏ qua bộ phim, vì đây là tâm huyết của rất nhiều người. Sau khi nói xong, Dương Siêu Việt đã khóc khiến Đinh Vũ Hề phải che máy quay, kết thúc livestream.

Hành động của Dương Siêu Việt không xoa dịu dư luận mà thậm chí còn đẩy tranh cãi đi xa hơn. Nhiều khán giả cho rằng nếu cô thực sự không muốn ảnh hưởng đến công sức của nhiều người thì từ đầu nên tự lượng sức mình mà đừng nhận vai. Còn đã là diễn chính mà diễn dở thì càng không nên "ép" khán giả xem phim.