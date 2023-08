"Bảy kiếp may mắn" thuộc thể loại huyền huyễn và tiên hiệp, bộ phim cổ trang "Bảy kiếp may mắn" (tựa Anh: Love You Seven Times) với sự tham gia của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đang nhận nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Tham vọng của đoàn phim thể hiện ngay ban đầu là đánh bại thành tích của Trường tương tư (Dương Tử đóng chính) và Liên Hoa Lâu (Thành Nghị đóng chính) đã lên sóng trước đó.

Là một trong những dự án trọng điểm cấp S+ được đầu tư kinh phí không nhỏ, "Bảy kiếp may mắn" ít nhiều đạt một số thành tích nhất định.