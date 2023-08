Lý do 'Bảy Kiếp May Mắn' của Dương Siêu Việt bị chê 'bắt chước' phim của Ngu Thư Hân

Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đóng chính đang là dự án cổ trang gây chú ý với khán giả, thế nhưng lại bằng những tin tức không mấy tích cực.

Bộ phim"Bảy kiếp may mắn" có sự tham gia của hai diễn viên trẻ là Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, phim gồm 36 tập. Tại thời điểm dự án mới được công bố, phim đã phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước. Con số này hiện đang không ngừng tăng nhanh, cho thấy sự chờ đợi của công chúng với bộ phim này.

Tuy nhiên, dù có ngoại hình đẹp nhưng cả hai từng bị nhận xét là còn nhiều khuyết điểm, cần phải hoàn thiện nhiều. Đặc biệt, với Dương Siêu Việt, cô thường bị chê diễn xuất yếu kém.

Mới đây, "Bảy kiếp may mắn" được đoàn phim kì vọng sẽ tạo nên thành công vang dội như "Thương lan quyết" của Ngu Thư Hân trước đó. Nguyên do, hai tác phẩm này đều chuyển thể từ truyện của cùng tác giả, chế tác bởi cùng công ty sản xuất, lên sóng trên cùng một nền tảng.

Cũng không ít người cho rằng "Bảy kiếp may mắn" được xem là bản sao của "Thương lan quyết". Ngoài những lí do trùng hợp kể trên, đoàn phim còn cố tình sử dụng phong cách tạo hình, trang điểm có phần na ná "Thương lan quyết". Thậm chí, ngay cả nhạc phim "Dư tình" của "Thương lan quyết" còn được dùng cho "Bảy kiếp may mắn".

"Bảy kiếp may mắn" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giải Cửu Lộ Phi Hương, kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian. Bảy kiếp bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

