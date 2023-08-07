Dương Siêu Việt được đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn ưu ái làm một điều trước thềm phim sắp lên sóng?

Mới đây, đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn đã bất ngờ làm một điều cho Dương Siêu Việt trước thềm phim sắp được lên sóng.

Mới đây, dự án Bảy Kiếp May Mắn do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính mở tài khoản Weibo cho các nhân vật trong phim. Theo nguồn tin được tiết lộ đây sẽ là bộ phim cuối cùng góp mặt trong đường đua phim hè năm nay.

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước thông tin này. Họ cho rằng đây chính là ‘tín hiệu’ tốt lành dự báo phim sắp sửa được lên sóng. Trước đó dù chỉ mới tung ra teaser đầu tiên nhưng phim đã sớm vượt mốc 1 triệu lượt đăng ký xem trước.

Ngoài cặp đôi chính phim còn quy tụ dàn cast phụ như Dương Hạo Vũ, Đổng Tuyền, Hải Lục, Trịnh Quốc Lâm, Vu Ba, Hợp Văn Tuấn... Các fan hâm mộ rất mong bộ phim chuyển thể đáng yêu này sẽ giúp Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề có thể tỏa sáng, thành công chứng tỏ được diễn xuất của mình, dù sao thì tạo hình khi công bố đã được dân tình khen rất hợp vai.

Bảy Kiếp May Mắn được chuyển thể từ Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về bảy kiếp tình duyên của hai vị thần tiên Vân Tường (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề). Sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung vì làm rối dây tơ hồng của nguyệt lão, hai người bị Ngọc Hoàng xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên ở chốn trần gian mới có thể quay về thiên giới. Bảy kiếp hai người bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt bất ngờ thoát 'kiếp nạn', nhận được tin vui 'khủng' Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đóng chính đã nhận được tin vui lớn sau loạt ‘kiếp nạn’ đeo bám.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-sieu-viet-uoc-oan-phim-bay-kiep-may-man-uu-ai-lam-mot-ieu-truoc-them-phim-sap-len-song-607900.html