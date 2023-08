Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án cổ trang Đầm Bán Liên chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang được đàm phán sẽ do La Vân Hi và Dương Siêu Việt đóng chính. Điều này khiến không ít fan của La Vân Hi lo lắng cho anh chàng.