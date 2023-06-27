Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Siêu Việt trên phim trường Mặc Vũ Vân Gian . Mặc dù chỉ là vai khách mời, cô nàng được đánh giá cao về nhan sắc trong trẻo dù không trang điểm quá cầu kỳ. Thậm chí, có khán giả cho rằng cô còn đẹp lấn át cả nữ chính Ngô Cẩn Ngôn .

Từ khi chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh đến nay, Dương Siêu Việt chưa từng được đánh giá cao về diễn xuất. Cô nàng bị gọi là ‘thảm họa diễn xuất’ với đôi mắt trợn trừng trong mọi trường hợp.

Được biết, sau khoảng thời gian dài không có phim đóng, Ngô Cẩn Ngôn đã trở lại đoàn phim để tham gia bộ phim truyền hình cổ trang mới nhất mang tên Mặc Vũ Vân Gian đóng chung với Vương Tinh Việt và Lưu Tá Ninh.

Mặc dù được trao cơ hội trở lại phim ảnh nhưng Ngô Cẩn Ngôn Ngôn lại khiến dân tình ngán ngẩm vì phải sử dụng thuốc nhỏ mắt để diễn xuất. Toàn bộ cảnh nữ diễn viên 9X nhỏ mắt thay vì rơi lệ đã bị ống kính camera bắt trọn không thể chối cãi. Ngoài ra, cô nàng còn ngay lập tức trở lại trạng thái thờ ơ sau khi đóng xong cảnh cảm động, cứ như chưa từng trải qua sự bùng nổ cảm xúc nào.

Đa phần khán giả đều vô cùng khó chịu trước hành động của cô nàng, khi cho rằng “con gái cưng” của Vu Chính đang quá lười diễn. Cư dân mạng càng được thế “ném đá” Ngô Cẩn Ngôn khi cho rằng cô không biết trân trọng cơ hội đến với mình.

Mặc Vũ Vân Gian mang đề tài xuyên không. Nữ chính Tiết Phương Phỉ là ái nữ của Tiết gia, đang hạnh phúc thì gặp Thẩm Ngọc Dung - chàng trạng nguyên lỗi lạc nhưng khó lường. Về sau, cô bị Thẩm Ngọc Dung đẩy vào chỗ chết, rồi có cơ hội hồi sinh. Khi sống lại, Phương Phỉ lâm vào thế bế tắc - cha mất tích, em trai qua đời, cuộc sống quá đau thương.

Vì để rửa sạch nỗi oan cho phụ thân, cô đã đổi thân phận trở thành thiên kim tiểu thư, chờ cơ hội kết thân với kẻ thù. Khi đó, Phương Phỉ vô tình rơi vào âm mưu của hoàng thất Bắc Yến đồng thời kết thân với quốc công Cơ Hành.