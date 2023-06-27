Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian

Sao quốc tế 27/06/2023 14:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Siêu Việt trên phim trường Mặc Vũ Vân Gian. Nhiều khán giả cho rằng dù chỉ là vai cameo nhưng cô còn đẹp lấn át cả nữ chính Ngô Cẩn Ngôn.

Từ khi chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh đến nay, Dương Siêu Việt chưa từng được đánh giá cao về diễn xuất. Cô nàng bị gọi là ‘thảm họa diễn xuất’ với đôi mắt trợn trừng trong mọi trường hợp.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Siêu Việt trên phim trường Mặc Vũ Vân Gian. Mặc dù chỉ là vai khách mời, cô nàng được đánh giá cao về nhan sắc trong trẻo dù không trang điểm quá cầu kỳ. Thậm chí, có khán giả cho rằng cô còn đẹp lấn át cả nữ chính Ngô Cẩn Ngôn.

Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian - Ảnh 1Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian - Ảnh 2Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian - Ảnh 3Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian - Ảnh 4

Được biết, sau khoảng thời gian dài không có phim đóng, Ngô Cẩn Ngôn đã trở lại đoàn phim để tham gia bộ phim truyền hình cổ trang mới nhất mang tên Mặc Vũ Vân Gian đóng chung với Vương Tinh Việt và Lưu Tá Ninh.

Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian - Ảnh 5

Mặc dù được trao cơ hội trở lại phim ảnh nhưng Ngô Cẩn Ngôn Ngôn lại khiến dân tình ngán ngẩm vì phải sử dụng thuốc nhỏ mắt để diễn xuất. Toàn bộ cảnh nữ diễn viên 9X nhỏ mắt thay vì rơi lệ đã bị ống kính camera bắt trọn không thể chối cãi. Ngoài ra, cô nàng còn ngay lập tức trở lại trạng thái thờ ơ sau khi đóng xong cảnh cảm động, cứ như chưa từng trải qua sự bùng nổ cảm xúc nào.

Đa phần khán giả đều vô cùng khó chịu trước hành động của cô nàng, khi cho rằng “con gái cưng” của Vu Chính đang quá lười diễn. Cư dân mạng càng được thế “ném đá” Ngô Cẩn Ngôn khi cho rằng cô không biết trân trọng cơ hội đến với mình.

Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian - Ảnh 6

Mặc Vũ Vân Gian mang đề tài xuyên không. Nữ chính Tiết Phương Phỉ là ái nữ của Tiết gia, đang hạnh phúc thì gặp Thẩm Ngọc Dung - chàng trạng nguyên lỗi lạc nhưng khó lường. Về sau, cô bị Thẩm Ngọc Dung đẩy vào chỗ chết, rồi có cơ hội hồi sinh. Khi sống lại, Phương Phỉ lâm vào thế bế tắc - cha mất tích, em trai qua đời, cuộc sống quá đau thương.

Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian - Ảnh 7

Vì để rửa sạch nỗi oan cho phụ thân, cô đã đổi thân phận trở thành thiên kim tiểu thư, chờ cơ hội kết thân với kẻ thù. Khi đó, Phương Phỉ vô tình rơi vào âm mưu của hoàng thất Bắc Yến đồng thời kết thân với quốc công Cơ Hành.

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án cổ trang Đầm Bán Liên chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang được đàm phán sẽ do La Vân Hi và Dương Siêu Việt đóng chính. Điều này khiến không ít fan của La Vân Hi lo lắng cho anh chàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Cẩn Ngôn Dương Siêu Việt Mặc Vũ Vân Gian sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều?

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều?

Ngô Lỗi bất ngờ 'quay xe bỏ trốn' khi hay tin 'nên duyên' cùng Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền?

Ngô Lỗi bất ngờ 'quay xe bỏ trốn' khi hay tin 'nên duyên' cùng Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền?

Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó?

Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó?

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập'

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập'

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 15 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu