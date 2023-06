Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó?

Mới đây, dự án phim truyền hình Trọng Tử do Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt đóng chính vừa phát hành video hậu trường đặc biệt. Theo đó đoạn video cho thấy cặp đôi diễn viên đã có màn tương tác ăn ý, tự nhiên trái với những lời chê bai trước đó.

Được biết, tuy là dự án được đầu tư cấp S của Tencent, Trọng Tử bị phàn nàn vì cặp đôi chính không phù hợp với hình tượng nhân vật. Đặc biệt, nữ chính Dương Siêu Việt có khả năng diễn xuất hạn chế, ngay cả trong poster cô cũng toát ra sự gượng gạo và non nớt.

Theo Sina, tiểu thuyết Trọng Tử có nhiều điểm giống với bom tấn đình đám Hoa Thiên Cốt. Do đó, Dương Siêu Việt cũng được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Và tất nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt lép vế hơn hẳn so với đàn chị.

Trọng Tử được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Thục Khách. Phim xoay quanh cô bé ăn mày Trọng Tử có sát khí trời sinh, được vị Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm nhận làm đồ đệ. Trọng Tử vốn chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ thế nhưng những ân oán của hai giới tiên - ma bắt đầu khiến cô phải chịu 3 kiếp đau khổ.