Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó?

Sao quốc tế 30/12/2022 14:15

Mới đây, dự án phim truyền hình Trọng Tử do Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt đóng chính vừa phát hành video hậu trường đặc biệt.

Mới đây, dự án phim truyền hình Trọng Tử do Từ Chính KhêDương Siêu Việt đóng chính vừa phát hành video hậu trường đặc biệt. Theo đó đoạn video cho thấy cặp đôi diễn viên đã có màn tương tác ăn ý, tự nhiên trái với những lời chê bai trước đó.

Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó? - Ảnh 1Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó? - Ảnh 2Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó? - Ảnh 3Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó? - Ảnh 4Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó? - Ảnh 5

Được biết, tuy là dự án được đầu tư cấp S của Tencent, Trọng Tử bị phàn nàn vì cặp đôi chính không phù hợp với hình tượng nhân vật. Đặc biệt, nữ chính Dương Siêu Việt có khả năng diễn xuất hạn chế, ngay cả trong poster cô cũng toát ra sự gượng gạo và non nớt.

Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó? - Ảnh 6

Theo Sina, tiểu thuyết Trọng Tử có nhiều điểm giống với bom tấn đình đám Hoa Thiên Cốt. Do đó, Dương Siêu Việt cũng được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Và tất nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt lép vế hơn hẳn so với đàn chị.

Trọng Tử của Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt phát hành video hậu trường đặc biệt, liệu có ổn áp hơn những lời chê bai trước đó? - Ảnh 7

Trọng Tử được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Thục Khách. Phim xoay quanh cô bé ăn mày Trọng Tử có sát khí trời sinh, được vị Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm nhận làm đồ đệ. Trọng Tử vốn chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ thế nhưng những ân oán của hai giới tiên - ma bắt đầu khiến cô phải chịu 3 kiếp đau khổ.

 

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Một trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên sẽ được mua bản quyền làm lại thành bản điện ảnh. Theo đó, nam nữ chính đang được thảo luận với cặp đôi Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Siêu Việt Từ Chính Khê Trọng Tử sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập'

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập'

'Thần Tiên Tỷ Tỷ thế hệ mới' Dương Siêu Việt khiến khán giả bỏ phim vì diễn xuất quá tệ, biểu cảm xấu

'Thần Tiên Tỷ Tỷ thế hệ mới' Dương Siêu Việt khiến khán giả bỏ phim vì diễn xuất quá tệ, biểu cảm xấu

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh bị Dương Siêu Việt từ chối nhận vai nữ phụ vì muốn cướp vai chính của đàn chị?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh bị Dương Siêu Việt từ chối nhận vai nữ phụ vì muốn cướp vai chính của đàn chị?

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 26 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng