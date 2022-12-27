Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích

Trong năm vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã đạt nhiều thành tựu nổi bật với 2 dự án chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thôi Bán Hạ được lên sóng và nhận được nhiều lời khen nồng nhiệt của khán giả. Không những thế, cô nàng vừa có dự án Dữ Phượng Hành tái hợp cùng Lâm Canh Tân vừa đóng máy. Chính vì thế, mọi hoạt động tiếp theo của cô nàng luôn được công chúng nồng nhiệt quan tâm.

Những hoạt động mới của Triệu Lệ Dĩnh luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân vào dịp cuối năm nay. Được biết, Đêm hội Bách Hoa Ngênh Xuân là sự kiện nghệ thuật hằng năm trong giới Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, do Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc tổ chức.