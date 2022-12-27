Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích

Sao quốc tế 27/12/2022 11:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan vô cùng thích thú.

Trong năm vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã đạt nhiều thành tựu nổi bật với 2 dự án chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thôi Bán Hạ được lên sóng và nhận được nhiều lời khen nồng nhiệt của khán giả. Không những thế, cô nàng vừa có dự án Dữ Phượng Hành tái hợp cùng Lâm Canh Tân vừa đóng máy. Chính vì thế, mọi hoạt động tiếp theo của cô nàng luôn được công chúng nồng nhiệt quan tâm.

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 1
Những hoạt động mới của Triệu Lệ Dĩnh luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân vào dịp cuối năm nay. Được biết, Đêm hội Bách Hoa Ngênh Xuân là sự kiện nghệ thuật hằng năm trong giới Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, do Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc tổ chức.

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 2Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 3Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 4Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 5Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 6

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 7
 Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh: Internet

Mặc dù chỉ xuất hiện qua loạt ảnh leak cũng như được che chắn cẩn thận nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn toát lên thần thái cùng sự vui vẻ vẫy tay chào fan hâm mộ. Bên cạnh đó, loạt ảnh hậu trường của cô nàng trong trang phục sườn xám nhã nhặn toát lên được nét dịu dàng, thanh tao của nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 khiến công chúng một phen hú hét.

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 8

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 9

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích - Ảnh 10
 Loạt ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục sườn xám khiến khán giả phấn khích - Ảnh: Internet

Chính vì điều đó đã khiến khán giả bày tỏ sự mong ngóng chờ đợi những hình ảnh chính thức của Triệu Lệ Dĩnh được tung ra trong Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân vào cuối năm nay.

 

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Mạng xã hội lan truyền đoạn video của đài CCTV6 đã dành những lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh qua các dự án phim gần đây.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Bách Hoa Nghênh Xuân sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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