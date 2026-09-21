Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Động thái này đáng chú ý bởi thời gian qua Cảnh Điềm giảm tần suất xuất hiện trước công chúng cũng như cập nhật trên mạng xã hội. Việc trở lại với một bộ ảnh thời trang cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, bất chấp những ồn ào liên quan đến đời tư đang được bàn luận.

Cảnh Điềm mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ ảnh thời trang mới do tạp chí Rayli thực hiện nhân dịp kỷ niệm 31 năm ra mắt. Nữ diễn viên diện trang phục dạ hội, chụp hình trong không gian mang màu sắc cổ điển với tường đỏ và hình ảnh ngôi chùa.

Theo Sohu, Cảnh Điềm hiện còn hai bộ phim chờ phát hành nhưng thời điểm lên sóng cụ thể chưa được công bố. Nữ diễn viên sinh năm 1988 từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Tư Đằng, Đại Đường Vinh Diệu, Trường Thành và Kinh Thiên Phá.

Trước đó, cuối tháng 8, Cảnh Điềm vướng tranh chấp với doanh nhân Tôn Vũ Thần. Người này được cho là đã đệ đơn kiện nữ diễn viên cùng cha mẹ cô, yêu cầu hoàn trả 30 triệu nhân dân tệ tiền sính lễ, tương đương khoảng 117 tỷ đồng. Theo phía doanh nhân, khoản tiền được chuyển cho cha mẹ Cảnh Điềm trong quá trình hai bên bàn chuyện kết hôn. Vụ việc đã được tòa án ở Tây An thụ lý.

Sau khi thông tin được công khai, Tôn Vũ Thần đăng bài viết dài hơn 6.000 chữ với tiêu đề Bạn gái tôi, Cảnh Điềm, chia sẻ nhiều nội dung về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, chính ông chú thích bài viết là “hư cấu” và cho biết không đảm bảo tất cả chi tiết đều đúng sự thật. Vì vậy, những nội dung được đề cập trong bài viết hiện chủ yếu là lời kể từ phía doanh nhân.

Cảnh Điềm không trực tiếp phản hồi từng cáo buộc. Nữ diễn viên từng viết trên trang cá nhân rằng cô không vì tiền mà từ bỏ tình yêu, đồng thời thừa nhận bản thân chưa có khả năng nhìn người tốt. Công ty quản lý của cô cũng tuyên bố sẽ tin tưởng pháp luật và xử lý vụ việc theo trình tự pháp lý.

Về phía Tôn Vũ Thần, ông cho rằng tranh chấp 30 triệu nhân dân tệ thuộc phạm vi dân sự và bày tỏ tôn trọng quá trình giải quyết của cơ quan chức năng.

Giữa lúc vụ việc chưa có kết luận cuối cùng, Cảnh Điềm tiếp tục xuất hiện trong hoạt động thời trang. Bộ ảnh mới vì thế nhận được sự quan tâm, đồng thời cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì công việc trong ngành giải trí.