Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Theo những thông tin đang lan truyền, người đàn ông được nhắc đến là một doanh nhân có điều kiện kinh tế tốt nhưng sống khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng. Một số nguồn còn cho rằng Angelababy đã âm thầm tìm hiểu người này trong vài năm trước khi tính đến chuyện lâu dài. Tuy nhiên, danh tính của người được cho là bạn trai mới của nữ diễn viên hiện chưa được công bố từ nguồn đáng tin cậy.

Gần đây, Angelababy bất ngờ vướng tin đã có mối quan hệ mới với một doanh nhân ngoài giới giải trí . Một số trang tin và tài khoản truyền thông Trung Quốc thậm chí cho rằng nữ diễn viên đang chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân thứ hai.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện những bài viết sử dụng cách diễn đạt như Angelababy đã tái hôn hoặc chuẩn bị công bố hôn sự. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy Angelababy hoặc ê-kíp của cô trực tiếp xác nhận chuyện kết hôn. Vì vậy, những thông tin về việc nữ diễn viên đã trở thành vợ của một doanh nhân vẫn chỉ nên được xem là tin đồn.

Angelababy từng có cuộc hôn nhân đình đám với Huỳnh Hiểu Minh. Hai người công khai chuyện tình cảm từ khoảng năm 2010 và tổ chức đám cưới vào năm 2015. Hôn lễ xa hoa tại Thượng Hải khi đó thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng.

Cặp đôi có một con trai. Sau nhiều năm chung sống, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức thông báo ly hôn vào đầu năm 2022. Cả hai cho biết sẽ tiếp tục cùng chăm sóc con, đồng thời khép lại cuộc hôn nhân từng nhận được nhiều sự chú ý.

Sau khi chia tay, đời tư của Angelababy nhiều lần trở thành chủ đề được bàn luận. Nữ diễn viên từng vướng không ít tin đồn tình cảm nhưng phần lớn đều không có bằng chứng đủ để xác nhận. Lần này, thông tin gây chú ý bởi người được cho là bạn đời tương lai của cô vẫn chưa lộ diện.

Huỳnh Hiểu Minh cũng bị nhắc tên giữa tin đồn tình cảm mới của vợ cũ. Một số nguồn giấu tên cho rằng nam diễn viên đã biết chuyện và có quan điểm liên quan đến việc con trai sống chung với người mới của Angelababy. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh chưa trực tiếp xác nhận những thông tin này.

Sau hơn bốn năm kể từ khi ly hôn, Angelababy vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí hay hoạt động nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức về đám cưới hay việc Angelababy tái hôn. Vì vậy, câu chuyện cô đã có “bến đỗ mới” vẫn cần được nhìn nhận thận trọng và chờ phản hồi từ người trong cuộc.