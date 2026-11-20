Thành Nghị đang trở thành tâm điểm chú ý khi bộ phim truyền hình Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật chuẩn bị lên sóng. Không chỉ đảm nhận vai chính Chu Chiêm Cơ, nam diễn viên còn trực tiếp thể hiện ca khúc riêng dành cho nhân vật. Dự án được kỳ vọng là màn thử sức đáng chú ý của anh với câu chuyện lịch sử kết hợp hành trình sinh tồn và đấu trí căng thẳng.

Theo thông báo từ tài khoản chính thức của đoàn phim ngày 19/11, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật sẽ phát sóng từ ngày 20/11 trên khung giờ vàng của CCTV-8, đồng thời được phát trực tuyến trên nền tảng iQIYI. Thành Nghị đảm nhận vai thái tử Chu Chiêm Cơ, trong khi Lâm Canh Tân xuất hiện với tư cách diễn viên đặc biệt, hóa thân thành bộ khoái Ngô Định Duyên. Dàn diễn viên còn có Vương Hòa, Trương Khải Oánh và Ngô Hạnh Kiện. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung, bộ phim xoay quanh hành trình trở về kinh thành của thái tử Chu Chiêm Cơ. Khi đang ở Nam Kinh, nhân vật bất ngờ bị cuốn vào một âm mưu nguy hiểm và buộc phải tìm đường trở về trong vòng 15 ngày. Đồng hành cùng anh là bộ khoái Ngô Định Duyên, nữ y sĩ Tô Kinh Khê và viên quan nhỏ Vu Khiêm.

Trên hành trình dọc theo Đại Vận Hà, nhóm nhân vật liên tục đối mặt với những cuộc truy đuổi, hiểm cảnh và thế lực tìm cách ngăn cản họ. Câu chuyện không chỉ tập trung vào những âm mưu chốn cung đình mà còn khai thác hành trình chạy trốn, đấu trí và giành giật sự sống. Đây cũng là điểm khác biệt giúp tác phẩm tạo sự tò mò trước ngày phát sóng.

Với vai Chu Chiêm Cơ, Thành Nghị có cơ hội thể hiện hình tượng nhân vật mang thân phận hoàng tộc nhưng phải đối diện với những tình huống sinh tử. Các poster được công bố gần đây nhấn mạnh hình ảnh thái tử giữa dòng sông đầy hiểm nguy, phía sau là thuyền lửa và những mối đe dọa bủa vây. Bên cạnh nội dung và tạo hình, nhạc phim cũng trở thành điểm nhấn trong chiến dịch quảng bá. Ngày 19/11, ê-kíp công bố danh sách ca khúc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. A Tín của Mayday thể hiện ca khúc chủ đề kiêm nhạc mở đầu Đường Đệ Phú, trong khi Tôn Nam trình bày ca khúc kết phim Tích Ngã. Đáng chú ý, Thành Nghị trực tiếp thể hiện Cô Tinh, ca khúc nhân vật dành cho Chu Chiêm Cơ. Lâm Canh Tân cũng góp giọng với ca khúc Sá dành cho nhân vật Ngô Định Duyên. Việc hai diễn viên chính tham gia thể hiện nhạc phim giúp khán giả có thêm cơ hội cảm nhận thế giới nội tâm của nhân vật trước khi tác phẩm ra mắt. Với sự kết hợp giữa đề tài lịch sử, hành trình sinh tồn và dàn diễn viên được chú ý, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật đang nhận được nhiều kỳ vọng. Sức hút thực tế của bộ phim sẽ phụ thuộc vào diễn xuất của Thành Nghị, nhịp kể chuyện và cách ê-kíp chuyển thể nguyên tác lên màn ảnh.

Thành Nghị xác nhận đóng nam chính duy nhất của "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" vừa chính thức công bố dàn diễn viên, trong đó Thành Nghị là diễn viên duy nhất giữ vị trí nam chính.

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