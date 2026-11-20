Cả hai thoải mái mỉm cười, tựa vai nhau trước ống kính, tạo cảm giác thân thiết như những người bạn lâu ngày mới gặp lại.

Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Trương Bá Chi xuất hiện với chiếc áo khoác da màu đỏ tím, khoe gương mặt thanh tú cùng những đường nét sắc sảo. Dù đã bước sang tuổi 46, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và thần thái cuốn hút. Đứng bên cạnh cô, Lâm Chí Dĩnh cũng gây chú ý với diện mạo phong độ, gần như không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Đáng chú ý, bên cạnh bức ảnh hiện tại, cư dân mạng còn chia sẻ một hình ảnh được chụp từ nhiều năm trước. Khi ấy, Trương Bá Chi vẫn là gương mặt trẻ mới bước chân vào giới giải trí , sở hữu vẻ đẹp trong trẻo đặc trưng. Trong khi đó, Lâm Chí Dĩnh đã là thần tượng nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến.

Việc đặt hai bức ảnh cạnh nhau khiến nhiều người xúc động trước hành trình gần ba thập kỷ của hai nghệ sĩ. Từ những ngôi sao trẻ của màn ảnh Hoa ngữ, cả hai giờ đây đều đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống.

Thực tế, Trương Bá Chi và Lâm Chí Dĩnh không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Năm 2010, cả hai từng hợp tác trong bộ phim Thiên thần tốc độ, trong đó Lâm Chí Dĩnh đảm nhận vai trò huấn luyện viên đua xe cho Trương Bá Chi. Sau dự án này, nữ diễn viên còn từng bay sang Đài Loan (Trung Quốc) để hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện video ca nhạc. Những lần làm việc chung đã giúp họ xây dựng mối quan hệ thân thiết.

Trong lần tái ngộ tại Diêm Thành, hai nghệ sĩ không chỉ gặp gỡ ở hậu trường mà còn cùng xuất hiện trên sân khấu, trình diễn những ca khúc quen thuộc như Ước nguyện sao trời và Mùa mưa năm mười bảy tuổi.

Màn song ca của cả hai nhanh chóng gợi lại nhiều ký ức đối với khán giả từng theo dõi phim ảnh và âm nhạc Hoa ngữ những năm trước. Sau gần 30 năm, việc Trương Bá Chi và Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ được sự thân thiết khiến cuộc hội ngộ lần này càng trở nên đặc biệt. Với nhiều người, đây không chỉ là màn tái hợp của hai nghệ sĩ mà còn là dịp để nhìn lại một phần thanh xuân từng gắn liền với những gương mặt đình đám của màn ảnh Hoa ngữ.