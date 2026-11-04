Châu Tinh Trì tái hợp Trương Bá Chi sau hơn 20 năm, hé lộ vai trò đặc biệt

Sao quốc tế 04/11/2026 18:30

Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi bất ngờ có dịp hợp tác trở lại trong phiên bản lồng tiếng Quảng Đông của bộ phim Công Phu Nữ Túc.

Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi bất ngờ có dịp hợp tác trở lại trong phiên bản lồng tiếng Quảng Đông của bộ phim Công Phu Nữ Túc. Theo Oriental Daily, nữ diễn viên sẽ đảm nhận phần thoại Quảng Đông cho nhân vật Song Song do Trương Tiểu Phi thủ vai. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả Hong Kong, đặc biệt là những người từng yêu thích màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ trong các tác phẩm trước đây.

Trong phim, Song Song là đội trưởng kiêm thủ môn của đội bóng Nga Mi. Dù không trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh, Trương Bá Chi vẫn góp phần tạo nên màu sắc riêng cho nhân vật thông qua giọng nói. Đây cũng là dự án đánh dấu lần hợp tác đáng chú ý giữa cô và Châu Tinh Trì sau nhiều năm.

Châu Tinh Trì tái hợp Trương Bá Chi sau hơn 20 năm, hé lộ vai trò đặc biệt - Ảnh 1

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Trương Bá Chi từng úp mở về cơ hội làm việc cùng nam đạo diễn. Nữ diễn viên cho biết cô bất ngờ và vui mừng khi dự án trở thành hiện thực, nhưng không tiết lộ cụ thể vai trò của mình. Chỉ đến khi danh sách nghệ sĩ tham gia lồng tiếng được công bố, khán giả mới biết sự trở lại của cô trong tác phẩm lần này diễn ra phía sau màn ảnh.

Công Phu Nữ Túc do Châu Tinh Trì thực hiện, có sự tham gia của Trương Tiểu Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, Lưu Gia Linh và Thái Tư Bối. Phim kết hợp bóng đá nữ với võ thuật và hài hành động, tiếp nối tinh thần của Đội Bóng Thiếu Lâm ra mắt năm 2001. Tuy nhiên, thay vì câu chuyện về đội bóng nam, dự án mới tập trung vào hành trình của những nữ cầu thủ với các nhân vật và thử thách riêng.

Trong lần quảng bá tại Hong Kong hồi tháng 8, Châu Tinh Trì từng cho biết ê-kíp chưa kịp hoàn thiện bản lồng tiếng Quảng Đông vì hạn chế thời gian sản xuất. Điều này khiến nhiều khán giả địa phương tiếc nuối, bởi ngôn ngữ này vốn gắn liền với phong cách hài đặc trưng của ông. Sau đó, nam đạo diễn cùng Thái Tư Bối và một số nghệ sĩ đã tham gia thu âm, đồng thời mời thêm những giọng nói quen thuộc với công chúng Hong Kong.

Châu Tinh Trì tái hợp Trương Bá Chi sau hơn 20 năm, hé lộ vai trò đặc biệt - Ảnh 2Châu Tinh Trì tái hợp Trương Bá Chi sau hơn 20 năm, hé lộ vai trò đặc biệt - Ảnh 3

Sự góp mặt của Trương Bá Chi càng khiến phiên bản mới được chú ý bởi mối duyên nghệ thuật giữa cô và Châu Tinh Trì. Năm 1999, khi mới 18 tuổi, nữ diễn viên được ông lựa chọn vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch. Nhân vật này trở thành một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của cô.

Hai năm sau, Trương Bá Chi tiếp tục xuất hiện với vai khách mời trong Đội Bóng Thiếu Lâm, cùng Mạc Văn Úy tạo nên phân cảnh hài hước với tạo hình nam giới có ria mép. Vì vậy, việc cô tham gia Công Phu Nữ Túc mang ý nghĩa gợi nhắc những tác phẩm từng gắn bó với cả hai.

Theo Oriental Daily, phiên bản lồng tiếng Quảng Đông dự kiến trở lại các rạp Hong Kong trong thời gian tới, nhưng lịch phát hành cụ thể chưa được công bố. Trong khi đó, phía Châu Tinh Trì cũng phủ nhận thông tin ông và Bạch Lộc sẽ tham dự sự kiện giao lưu văn hóa ngày 28/11, đồng thời khuyến cáo khán giả không tin vào những nội dung chưa được xác nhận.

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Đội bóng nữ Thiếu Lâm, tác phẩm do Châu Tinh Trì sản xuất, từng gây tiếng vang tại phòng vé Trung Quốc khi ra mắt hồi tháng 7/2026. Bộ phim thu về hơn 2,3 tỷ NDT, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất mùa hè năm nay. Tuy nhiên, khi tiến ra thị trường quốc tế, dự án lại nhận phản ứng trái ngược, thậm chí bị giới phê bình đánh giá rất tiêu cực.

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