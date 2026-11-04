Ngày ra tòa ly hôn tôi đi cùng người đàn ông lạ, cả nhà chồng tái mét mặt mày ngã ngửa còn chồng vội vã âm thầm rút đơn

Tâm sự 04/11/2026 18:00

Anh nhắn tin cho rôi rằng anh không chịu nổi người xấu xí làm mất mặt mình nữa. Tôi đau hận tận cùng, quyết tìm gặp anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh như biến mất, gọi điện cho anh thì chỉ nghe tiếng người phụ nữ khác.

Trước khi lấy chồng, tôi từng là người phụ nữ xinh đẹp, được nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng chỉ đến khi gặp Quốc, người chồng hiện tại thì tôi mới bằng lòng kết hôn với anh. Từ ngày làm vợ anh, tôi luôn dốc lòng vì chồng con, thậm chí là quên đi chăm sóc bản thân.

Sau 7 năm ngày cưới, tôi một nách hai con, trở thành mẹ sề hết xuân sắc. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi quyết định ở nhà chăm sóc con, vì thằng bé hay bệnh vặt. Đến khi có con thứ hai, tôi tuy ở nhà nhưng chẳng có chút thời gian nào cho bản thân. Thương chồng ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ con, tôi không bao giờ để chồng làm việc nhà. Tôi ôm hết việc chăm con, vun vén nhà cửa vào người. Tôi chỉ nghĩ mình làm được gì cho chồng con thì ráng hết sức. 

Vậy mà có một ngày tôi thấy chồng mất tăm chỉ để lại đơn ly hôn. Anh nhắn tin cho rôi rằng anh không chịu nổi người xấu xí làm mất mặt mình nữa. Tôi đau hận tận cùng, quyết tìm gặp anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh như biến mất, gọi điện cho anh thì chỉ nghe tiếng người phụ nữ khác.

Ngày ra tòa ly hôn tôi đi cùng người đàn ông lạ, cả nhà chồng tái mét mặt mày ngã ngửa còn chồng vội vã âm thầm rút đơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi bỏ đi suốt 1 tháng sau đó, bỏ rơi vợ con ở nhà. Tôi phải cầu cạnh nhà chồng nhưng cũng vô ích, chồng tôi không nghe bất kì ai. Tôi mất ngủ suốt, sụt cân gầy ruộc đi. Sau đó tôi dần bình tĩnh lại, tôi không muốn mình phải chịu đựng cảnh này nữa. Đàn ông có thể mất nhưng mình thì vẫn phải sống thôi. Tôi quyết định thay đổi bản thân để sống tiếp, cũng là để chồng phải hối hận khi phản bội vợ, bỏ rơi con.

Tôi chấp nhận ly hôn, ra tòa gặp chồng. Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm. Tôi chọn mua một chiếc váy khoe ưu điểm trên cơ thể. Tôi tự tin với vẻ mặn mà của mình.

Tôi ra tòa với trang phục nổi bật, trang điểm cẩn thận, làm tóc điệu đà khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tôi còn thuê một người đàn ông cao to điển trai đi cùng mình. Gia đình chồng thấy thế thì “đứng hình”, vì họ chưa từng thấy tôi rực rỡ như thế bao giờ. Họ càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng tôi.

Chồng tôi trợn mắt khi thấy vợ đi cùng người đàn ông còn cao to ưa nhìn hơn mình. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, rồi giới thiệu đây là bạn trai của tôi. Chẳng ngờ, sau đó chồng tôi ầm thầm rút đơn ly hơn. Anh ta còn nói muốn trở về với vợ con, không muốn bồ bịch nữa.

Tôi lại chẳng tin được anh ta, bây giờ anh ta không muốn ly hôn chỉ là vì thấy tôi đi với người đàn ông khác. Đến khi tôi lại trở về làm vợ anh ta thì có lẽ anh ta vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Con người không ai ngã hai lần trong một hố đau, tôi dù có phải cực khổ nuôi con một mình, chông chênh bắt đầu lại cuộc sống cũng không quay lại.

Nhân tình của chồng hí hửng báo tin có bầu, tôi thong thả hẹn gặp đưa một tấm ảnh làm cô ta bàng hoàng

Nhân tình của chồng hí hửng báo tin có bầu, tôi thong thả hẹn gặp đưa một tấm ảnh làm cô ta bàng hoàng

Nhưng đến khi tôi sinh con thứ hai thì mái ấm nhỏ dần đổ vỡ. Nguyên nhân là vì hai đứa con tôi sinh ra đều là con gái. Chồng và gia đình chồng tôi không thích điều đó, họ tỏ thái độ không hài lòng ra mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thấy chồng cũ mang 5 tỷ đến van xin sau nhiều năm ly hôn, tôi rụng rời nghẹn ngào khi nghe lý do

Thấy chồng cũ mang 5 tỷ đến van xin sau nhiều năm ly hôn, tôi rụng rời nghẹn ngào khi nghe lý do

Tâm sự Eva 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/11/2026, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/11/2026, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Hoắc Kiến Hoa tái xuất màn ảnh Đài Loan sau 20 năm, hóa thân thành bác sĩ cấp cứu

Hoắc Kiến Hoa tái xuất màn ảnh Đài Loan sau 20 năm, hóa thân thành bác sĩ cấp cứu

Sao quốc tế 50 phút trước
Lật mở di vật của người chồng đã khuất, tôi rụng rời khi bức email bí ẩn phơi bày góc khuất tàn nhẫn

Lật mở di vật của người chồng đã khuất, tôi rụng rời khi bức email bí ẩn phơi bày góc khuất tàn nhẫn

Tâm sự 50 phút trước
Em chồng giành hết đất đai khiến tôi ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải quỳ lạy xin trả lại

Em chồng giành hết đất đai khiến tôi ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải quỳ lạy xin trả lại

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài điểm tên 3 con giáp có phúc có phần, đi đến đâu cũng được che chở, lộc lá đề huề

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài điểm tên 3 con giáp có phúc có phần, đi đến đâu cũng được che chở, lộc lá đề huề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Châu Tinh Trì tái hợp Trương Bá Chi sau hơn 20 năm, hé lộ vai trò đặc biệt

Châu Tinh Trì tái hợp Trương Bá Chi sau hơn 20 năm, hé lộ vai trò đặc biệt

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Vừa bước vào thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân, tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Vừa bước vào thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân, tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn tôi đi cùng người đàn ông lạ, cả nhà chồng tái mét mặt mày ngã ngửa còn chồng vội vã âm thầm rút đơn

Ngày ra tòa ly hôn tôi đi cùng người đàn ông lạ, cả nhà chồng tái mét mặt mày ngã ngửa còn chồng vội vã âm thầm rút đơn

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em chồng giành hết đất đai khiến tôi ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải quỳ lạy xin trả lại

Em chồng giành hết đất đai khiến tôi ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải quỳ lạy xin trả lại

Vừa bước vào thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân, tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Vừa bước vào thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân, tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Háo hức đưa bạn gái về nhà ra mắt, vừa vặn tay khóa cửa tôi tái mét mặt mày ngã ngửa trước cảnh tượng giữa phòng khách

Háo hức đưa bạn gái về nhà ra mắt, vừa vặn tay khóa cửa tôi tái mét mặt mày ngã ngửa trước cảnh tượng giữa phòng khách

Nghe hàng xóm báo có bóng người ngồi trước cửa mỗi đêm, tôi hoảng hốt lắp camera rồi bàng hoàng

Nghe hàng xóm báo có bóng người ngồi trước cửa mỗi đêm, tôi hoảng hốt lắp camera rồi bàng hoàng

Vừa thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm nhẹ làm con run bắn người, biết lý do tôi bàng hoàng

Vừa thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm nhẹ làm con run bắn người, biết lý do tôi bàng hoàng

Một năm sau ly hôn vợ cũ bất ngờ gõ cửa lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi bàng hoàng

Một năm sau ly hôn vợ cũ bất ngờ gõ cửa lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi bàng hoàng