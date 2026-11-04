Háo hức đưa bạn gái về nhà ra mắt, vừa vặn tay khóa cửa tôi tái mét mặt mày ngã ngửa trước cảnh tượng giữa phòng khách

Tâm sự 04/11/2026 14:20

Người phụ nữ kia là vợ cũ của tôi. Chuyện này kể ra có vẻ kì lạ, chúng tôi đã ly hôn nhưng vẫn quyết định ở cùng nhà với nhau. Vì có chút vướng mắc về việc chia tài sản. Tôi và vợ cũ thống nhất sẽ để cô ấy sở hữu căn nhà chung này nhưng cô ấy phải đưa tôi 500 triệu để mua trả góp một căn nhà khác.

Tôi có một đời vợ, từng ly hôn cách đây 3 năm. Hiện giờ tôi độc thân, đang hẹn hò với người yêu tên Ly. Cô ấy dịu dàng, hiền lành, đặc biệt rất hiểu chuyện, cảm thông cho tôi. Lần đó, tôi quyết định dẫn bạn gái về nhà chơi sau nửa năm quen biết. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một ngày đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ yêu đương của chúng tôi.

Chẳng ngờ khi tôi vừa mở cửa thì tôi và Ly điếng người đứng hình khi thấy một đôi nam nữ đang quấn nhau trong nhà. Thấy chúng tôi đứng nhìn thì cả hai hoảng hốt buông nhau ra. Tôi dù vẫn sốc nhưng đã vội vàng dẫn người yêu rời khỏi ngay. 

Người phụ nữ kia là vợ cũ của tôi. Chuyện này kể ra có vẻ kì lạ, chúng tôi đã ly hôn nhưng vẫn quyết định ở cùng nhà với nhau. Vì có chút vướng mắc về việc chia tài sản. Tôi và vợ cũ thống nhất sẽ để cô ấy sở hữu căn nhà chung này nhưng cô ấy phải đưa tôi 500 triệu để mua trả góp một căn nhà khác. Nhưng vợ cũ vẫn chưa kiếm đủ tiền để đưa cho tôi. Hơn nữa, chúng tôi quyết định sống cùng nhà để hai con chung không bị sốc tâm lý khi bố mẹ ly hôn. 

Háo hức đưa bạn gái về nhà ra mắt, vừa vặn tay khóa cửa tôi tái mét mặt mày ngã ngửa trước cảnh tượng giữa phòng khách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù ở chung một nhà nhưng tôi và vợ cũ không hề đụng chạm thân xác. Sau ly hôn, tôi và vợ cũ đều có mối quan hệ khác. Cô ấy nhanh chóng có bạn trai, thường dẫn bạn trai về nhà khi tôi và con đi vắng. Tôi thì có người yêu chậm hơn cô ấy mấy tháng. Ly khi biết chuyện này cũng rất hiểu cho nỗi khổ tâm khi phải sống cùng nhà với vợ cũ của tôi. Cô ấy còn nói sẽ cùng tôi cố gắng để có tiền mua một căn nhà khác.

Nhưng sau hôm thấy vợ cũ và bạn trai ôm lấy nhau trong phòng khách đó, Ly bỗng chốc thay đổi thái độ với tôi. Cô ấy ít nói chuyện, hẹn hò cùng tôi. Cô ấy nói rõ không thích tôi sống cùng vợ cũ như thế. Nhưng giờ tôi vẫn chưa đủ tiền để mua nhà mới, cũng không muốn con cái ám ảnh tâm lý bố mẹ ly hôn. Mà không chuyển đi thì tôi sợ mất người yêu. Giờ tôi phải làm sao đây?

Nghe hàng xóm báo có bóng người ngồi trước cửa mỗi đêm, tôi hoảng hốt lắp camera rồi bàng hoàng

Nghe hàng xóm báo có bóng người ngồi trước cửa mỗi đêm, tôi hoảng hốt lắp camera rồi bàng hoàng

Nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với tôi lâu. 3 năm lấy nhau, tôi không thể mang thai. Gia đình chồng gay gắt oán trách tôi, còn trách cả chồng tôi. Dù sao Quý cũng là con trai một, bố mẹ anh đương nhiên mong ngày có cháu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chốt ngày lên sóng phim tình cảm Chiết Ánh Trăng

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chốt ngày lên sóng phim tình cảm Chiết Ánh Trăng

Sao quốc tế 18 phút trước
Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp vận mệnh hanh thông như 'cá hóa rồng', sở hữu khoản tiền lớn trong tay, trả hết nợ nần, tài lộc bủa vây

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp vận mệnh hanh thông như 'cá hóa rồng', sở hữu khoản tiền lớn trong tay, trả hết nợ nần, tài lộc bủa vây

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh tái xuất màn ảnh sau khi theo đuổi học vị tiến sĩ

Huỳnh Hiểu Minh tái xuất màn ảnh sau khi theo đuổi học vị tiến sĩ

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Hỗn chiến trên sân bóng, 51 người bị đuổi khỏi sân, 48 người nhận thẻ đỏ do ẩu đả trong hiệp hai

Hỗn chiến trên sân bóng, 51 người bị đuổi khỏi sân, 48 người nhận thẻ đỏ do ẩu đả trong hiệp hai

Video 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng

Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức

Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe hàng xóm báo có bóng người ngồi trước cửa mỗi đêm, tôi hoảng hốt lắp camera rồi bàng hoàng

Nghe hàng xóm báo có bóng người ngồi trước cửa mỗi đêm, tôi hoảng hốt lắp camera rồi bàng hoàng

Vừa thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm nhẹ làm con run bắn người, biết lý do tôi bàng hoàng

Vừa thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm nhẹ làm con run bắn người, biết lý do tôi bàng hoàng

Một năm sau ly hôn vợ cũ bất ngờ gõ cửa lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi bàng hoàng

Một năm sau ly hôn vợ cũ bất ngờ gõ cửa lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi bàng hoàng

Vừa mở cửa bước vào nhà tôi gục ngã khi trần nhà bị khoét một lỗ, dưới sàn nham nhở vết đục khoét

Vừa mở cửa bước vào nhà tôi gục ngã khi trần nhà bị khoét một lỗ, dưới sàn nham nhở vết đục khoét

Cay đắng bị ép lấy con gái sếp, tôi tung chiêu "lật kèo" khiến cả công ty ngã ngửa trước cái kết ngọt như mật

Cay đắng bị ép lấy con gái sếp, tôi tung chiêu "lật kèo" khiến cả công ty ngã ngửa trước cái kết ngọt như mật

Vội vã ly hôn vợ vì bồ đã mang thai con trai, vừa nhận quyết định tôi bàng hoàng gục ngã trả giá đắt ngay sau đó

Vội vã ly hôn vợ vì bồ đã mang thai con trai, vừa nhận quyết định tôi bàng hoàng gục ngã trả giá đắt ngay sau đó