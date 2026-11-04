Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2026: Vàng SJC tăng nhẹ, cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng

Đời sống 04/11/2026 09:50

Hôm nay, ngày 4/11/2026 giá vàng trong nước tăng nhẹ, nâng tổng mức tăng trong tuần này lên 2,2 triệu đồng mỗi lượng. Dù vậy, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới từ 16 - 17 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới tăng lên 16 - 17 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào 138,2 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng. ACB mua vào 139 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng 100.000 đồng, mua vào 139,1 triệu đồng, bán ra 140,6 triệu đồng… Giá vàng đã tăng 2,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng thêm 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 134,3 triệu đồng, bán ra 138,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2026: Vàng SJC tăng nhẹ, cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 4/11, giá vàng thế giới bật tăng sau phiên giao dịch biến động mạnh.

Theo dữ liệu từ Kitco lúc 8h18 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.942,9 USD/ounce (mua vào) và 3.944,9 USD/ounce (bán ra), tăng 13,5 USD/ounce, tương đương 0,34%.

Trên thị trường thế giới, giá vàng phục hồi nhờ giá dầu giảm và kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ. Lúc 20h46 ngày 3/11 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay đứng ở mức 3.969 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce, tương đương 0,52%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.961 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 8,4%, tương ứng giảm 366 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 3/11.

Động lực chính hỗ trợ vàng là đà giảm của giá dầu khi triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu tích cực. Đến 20h52, dầu WTI giảm 1,83%, xuống 94,7 USD/thùng; dầu Brent mất 2,5%, còn 102,2 USD/thùng.

Mỹ và Iran đang xem xét các đề xuất mới từ bên trung gian nhằm thu hẹp bất đồng, ngăn nguy cơ xung đột toàn diện. Qatar đã cử các nhà ngoại giao tới Tehran để thúc đẩy đàm phán. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đã đưa ra phản hồi đối với phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington có cơ hội ngăn chặn chiến tranh.

Kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran được kiềm chế đã kéo giá dầu giảm trong phiên đầu tuần, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát và áp lực duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đây là yếu tố hỗ trợ các tài sản không sinh lợi suất như vàng.

Dù phục hồi trong hai phiên gần đây từ vùng đáy hơn một năm, quanh 3.870 USD/ounce, giá vàng vẫn gặp khó trước ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Bà Dilin Wu, chiến lược gia thị trường tại Pepperstone, nhận định vàng đã vượt qua một số ngưỡng cản ngắn hạn. Tuy nhiên, kim loại quý cần bứt phá dứt khoát trên 4.000 USD/ounce để giảm áp lực bán kỹ thuật và tạo nền tảng cho đà phục hồi bền vững.

Theo chuyên gia này, hai trở ngại lớn đối với vàng là kỳ vọng lãi suất của Fed và áp lực thanh khoản trên thị trường tài chính. Dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực khiến giới đầu tư gia tăng dự báo Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12. Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Bên cạnh đó, biến động trên thị trường cổ phiếu công nghệ và lo ngại hiệu quả đầu tư AI khiến nhà đầu tư tăng cường giảm rủi ro. Áp lực giải chấp có thể buộc các quỹ bán cả vàng để bổ sung tiền mặt.

Tuần này, thị trường vàng sẽ chú ý tới ba yếu tố: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, báo cáo kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn và số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10.

Giới chuyên gia dự báo Mỹ tạo thêm khoảng 65.000 việc làm trong tháng 10, so với 29.000 việc làm của tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Những dữ liệu này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến giá vàng trong ngắn.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2026: Tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2026: Tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 3/11/2026 giá vàng miếng SJC và nhẫn 4 số 9 tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý thế giới tăng khi lực mua trên thị trường xuất hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 4/11/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 4/11/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Mâm cơm trong gia đình Bảo Thy có gì khiến người xem tò mò?

Mâm cơm trong gia đình Bảo Thy có gì khiến người xem tò mò?

Hậu trường 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2026: Vàng SJC tăng nhẹ, cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2026: Vàng SJC tăng nhẹ, cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước' sau ngày 4/11/2026

3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước' sau ngày 4/11/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 4/11/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 4/11/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Lipovitan tiếp sức học sinh khó khăn trên hành trình đến trường

Lipovitan tiếp sức học sinh khó khăn trên hành trình đến trường

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/11/2026, 3 con giáp BỔNG LỘC cao ngất, tiền vào đầy két, vàng vào đầy kho, giàu nứt đổ vách

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/11/2026, 3 con giáp BỔNG LỘC cao ngất, tiền vào đầy két, vàng vào đầy kho, giàu nứt đổ vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 30 tỷ vào ngày 4/11/2026, 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 30 tỷ vào ngày 4/11/2026, 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Con gái 9 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gây chú ý vì chiều cao vượt trội

Con gái 9 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gây chú ý vì chiều cao vượt trội

Sao quốc tế 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé Gạo qua đời ở tuổi lên 5 sau thời gian mắc bệnh lão nhi hiếm gặp

Bé Gạo qua đời ở tuổi lên 5 sau thời gian mắc bệnh lão nhi hiếm gặp

Tử vi thứ Tư 4/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Tư 4/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Tĩnh: Hai người đàn ông bơi, lặn sâu 4m cứu nam sinh chìm dưới sông

Hà Tĩnh: Hai người đàn ông bơi, lặn sâu 4m cứu nam sinh chìm dưới sông

Lipovitan tiếp sức học sinh khó khăn trên hành trình đến trường

Lipovitan tiếp sức học sinh khó khăn trên hành trình đến trường

Danh tính hai anh em ruột tử vong dưới hồ nước sau siêu thị

Danh tính hai anh em ruột tử vong dưới hồ nước sau siêu thị

Cứu người đàn ông bị thương nặng, phát hiện một phụ nữ tử vong trong khách sạn

Cứu người đàn ông bị thương nặng, phát hiện một phụ nữ tử vong trong khách sạn

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2026: Tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2026: Tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng

Bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

Bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột