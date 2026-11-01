Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2026: Lao dốc mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng sau 2 tuần

Đời sống 01/11/2026 09:40

Hôm nay, ngày 1/11/2026 giá vàng tiếp tục ghi nhận tuần thứ hai giảm mạnh đẩy người mua vàng nhẫn lỗ nặng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 1/11, giá vàng ghi nhận lao dốc mạnh trong tuần. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng, giảm 2,7 triệu đồng so với so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán vàng miếng vẫn được SJC duy trì 3 triệu đồng/lượng thì người mua bị lỗ 5,7 triệu đồng. Còn đối với người mua trước đó thì sau 2 tuần đã lỗ đến 7,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 3,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 131,8 triệu đồng và bán ra 135,8 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng giảm vàng nhẫn 3,2 giảm triệu đồng so với cuối tuần trước khi được mua vào xuống 134 triệu đồng và bán ra 138 triệu đồng... Cộng chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này là 4 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 7,2 triệu đồng/lượng. Tổng cộng sau 2 tuần, người mua vàng nhẫn đã lỗ đến 11,3 triệu đồng một lượng.

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Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần tại Mỹ, chính thức rời mốc 3.900 USD/ounce. Theo Kitco, giá vàng giao ngay có thời điểm xuống còn 3.879 USD/ounce, giảm 141,6 USD, tương đương 3,52% so với phiên trước.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.874 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.884 USD/ounce.

Theo các báo cáo kinh tế Mỹ, tăng trưởng tiền lương có dấu hiệu chậm lại, hoạt động sản xuất khu vực cũng suy yếu. Chỉ số chi phí việc làm (ECI) tăng 0,8% trong quý III, đúng với dự báo và thấp hơn mức tăng 0,9% của quý II.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng Chicago (PMI) tháng 10 giảm xuống 55,3 điểm, từ mức 58,8 điểm trong tháng 9. Kết quả này thấp hơn dự báo 56,1 điểm nhưng vẫn trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng.

Trước đó một ngày, báo cáo GDP quý III cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng. Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4% theo tốc độ thường niên, cao hơn mức 2,2% của quý II. Lạm phát PCE toàn phần tháng 9 tăng lên 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát PCE lõi tăng 3,1%, làm dấy lên lo ngại áp lực giá cả vẫn dai dẳng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4% hôm thứ Tư. Thị trường vẫn để ngỏ khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về khoảng 4,93%, còn lợi suất kỳ hạn 2 năm xuống gần 4,58%.

Đồng USD duy trì sức mạnh cùng kỳ vọng lãi suất cao kéo dài làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi.

Giá dầu thô tăng hơn 2% trong phiên thứ Sáu, lên mức chốt phiên cao nhất kể từ cuối tháng 4. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 tăng 2,76 USD, tương đương 2,4%, lên 117,64 USD/thùng, có thời điểm đạt 118 USD/thùng.

Hợp đồng Brent giao tháng 1 tăng 2,63 USD, lên 113,43 USD/thùng. Dầu WTI tăng 2,12 USD, tương đương 2,08%, lên 104,12 USD/thùng.

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Hôm nay, ngày 31/10/2026 giá vàng lao dốc trên thế giới kéo thị trường trong nước rời khỏi mốc 140 triệu đồng một lượng.

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