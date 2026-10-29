Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2026: Nguy cơ quay đầu giảm tiếp

Hôm nay ngày 29/10/2026 giá vàng thế giới lẫn trong nước không thay đổi khi Fed thông báo giữ nguyên lãi suất.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 29/10, giá vàng trong nước không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Chẳng hạn, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 139,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng mua vào 138,2 triệu đồng, bán ra 142,7 triệu đồng như cuối ngày hôm qua… Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tiếp tục được mua vào 135,5 triệu đồng và bán ra 139,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 138,2 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC là 3 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn là 4 triệu đồng thì ngược lại ở Phú Quý, chênh lệch mua - bán vàng miếng lên 4 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn giữ mức 3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đứng yên. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo VietNamNet, theo dữ liệu từ Kitco, lúc 7h11 ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.044,4 USD/ounce (mua vào) và 4.046,4 USD/ounce (bán ra), giảm 22,2 USD/ounce, tương đương 0,55% so với mức tham chiếu. Trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng thế giới biến động mạnh, có thời điểm tăng lên 4.083 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều. Mức thấp nhất ghi nhận trong phiên là 4.024 USD/ounce, tương ứng biên độ dao động lên tới 59 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.050 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.067 USD/ounce. So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,6%, tương ứng giảm 285 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 125,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 28/10. Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 28/10 giảm 13 USD (-0,3%) xuống 4.050 USD/ounce, sau một phiên hồi phục mạnh trước đó. Giá vàng và giá bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư tại Mỹ, do căng thẳng leo thang liên quan đến Iran và các đồng minh khu vực đẩy giá dầu thô tăng cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát dai dẳng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Vàng đã mất đi một phần thành quả phục hồi hôm thứ Ba khi các nhà giao dịch đánh giá khả năng thắt chặt tiền tệ hơn nữa vào tháng 12, trong khi bạc vẫn chịu áp lực do lo ngại về nhu cầu công nghiệp và chi phí vay tăng cao. Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào dự báo về việc Fed gần như chắc chắn tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12 tới, với xác suất lên tới 84%. Sự kết hợp giữa lợi suất cao, đồng USD mạnh và kỳ vọng dai dẳng về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa tiếp tục hạn chế khả năng thu hút lực mua bền vững của vàng bất chấp sự bất ổn địa chính trị.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2026: Vàng miếng SJC tăng mạnh Hôm nay, ngày 28/10/2026 giá vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong những ngày qua. Kim loại quý thế giới lên mức cao trước khi Mỹ công bố thông tin lãi suất trong hôm nay.

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