Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2026: Lao dốc không phanh nhưng vẫn cao hơn thế giới lên 16,7 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 26/10/2026 giá vàng thế giới vẫn tiếp tục giảm trước cuộc họp về lãi suất của Mỹ trong tuần này

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng trong nước ít biến động so với sự đi xuống của kim loại quý thế giới khiến mức đắt đỏ gia tăng, lên 16 - 16,7 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng SJC với giá không đổi so với cuối tuần qua, ở mức 138,7 triệu đồng, bán ra 141,7 triệu đồng. ACB mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 140 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 1 - 3 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn 4 số 9 chênh lệch lên 3 - 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC mua vào 135 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 137,7 triệu đồng, bán ra 140,7 triệu đồng…

Giá vàng tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 26/10 giảm mạnh, xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, sau những biến động liên tục trong phiên giao dịch đầu tiên. Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h52 ngày 26/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.990 USD/ounce (mua vào) và 3.992 USD/ounce (bán ra), giảm 5,8 USD, tương đương 0,15% so với mức tham chiếu.

Giá vàng thế giới tuần qua giảm mạnh trong bối cảnh giá dầu tăng, lo ngại lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ hôm thứ Năm còn kích hoạt làn sóng thanh lý tài sản, đẩy giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce. Vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.164 USD/ounce, lên đỉnh tuần 4.190 USD/ounce vào sáng thứ Hai rồi liên tục giảm. Đến thứ Sáu, giá chạm đáy 3.975 USD/ounce, thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.996 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.010 USD/ounce. Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định giá vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ biến động lãi suất. Thị trường còn đối mặt với nhiều rủi ro khác như thanh khoản suy giảm, căng thẳng địa chính trị và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Theo ông Grady, thanh khoản thị trường vàng đang khá thấp. Khối lượng giao dịch vàng hàng ngày chỉ khoảng 129.000 hợp đồng. Nhiều nhà đầu tư mua vàng khi giá tăng gần đây nhưng không tìm được thời điểm thoát hàng thuận lợi. Họ buộc phải bán ra ở mức giá thấp hơn, khiến áp lực giảm giá gia tăng. Căng thẳng tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và những bất định trước cuộc họp Fed cũng khiến giới giao dịch thận trọng. Trong tuần giao dịch từ ngày 26/10, thị trường sẽ tập trung vào các quyết định lãi suất của Fed, Ngân hàng Trung ương Canada, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Nhà đầu tư cũng theo dõi loạt dữ liệu về tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và thị trường nhà ở Mỹ.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần Hôm nay, ngày 25/10/2026 giá vàng giảm mạnh trong tuần cả trên thế giới lẫn trong nước khiến người mua lỗ nặng sau một tuần.

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