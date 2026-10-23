Bốn lĩnh vực trọng tâm thúc đẩy nâng cao năng lực xuất khẩu cho ngành dược Việt Nam

Mới đây, Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (VNPCA) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dược Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mức độ sẵn sàng xuất khẩu và khả năng tiếp cận thị trường khu vực, quốc tế.

Hai bên hướng tới kết hợp kinh nghiệm, chuyên môn và mạng lưới của mình để hỗ trợ doanh nghiệp dược Việt Nam từng bước chuẩn bị tốt hơn cho hoạt động xuất khẩu, hiểu rõ yêu cầu của thị trường mục tiêu và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh quốc tế.

Hợp tác cũng góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và các bên liên quan tại thị trường nước ngoài.

Cụ thể, hai bên hướng tới hợp tác trong bốn lĩnh vực trọng tâm: Nâng cao năng lực, mức độ sẵn sàng xuất khẩu và khả năng cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp dược Việt Nam; Hỗ trợ xác định các sản phẩm phù hợp, thị trường mục tiêu và lộ trình thâm nhập thị trường khả thi; Thúc đẩy chia sẻ kiến thức và kết nối với các doanh nghiệp, khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế liên quan; Tìm hiểu cơ hội nâng cao năng lực xuất khẩu dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng quốc tế.

Hiệp hội sẽ đóng vai trò đầu mối kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp dược và các bên liên quan trong nước. DKSH sẽ đóng góp chuyên môn, kinh nghiệm tiếp cận và phát triển thị trường, cùng mạng lưới khu vực, năng lực hỗ trợ trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, logistics.

Bà Trần Thị Thư - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, cho biết: “Hiệp hội đánh giá cao cơ hội hợp tác với DKSH. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp dược Việt Nam tiếp cận kiến thức chuyên sâu, hiểu rõ hơn yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và xác định những năng lực cần tiếp tục hoàn thiện.

Đây là hướng đi thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu thuốc của Việt Nam đạt 1 tỷ USD theo Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược”.

Ông Charaf Kadri - Phó Chủ tịch, Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe, DKSH Việt Nam

Ông Charaf Kadri, Phó Chủ tịch, Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe DKSH tại Việt Nam, cho biết: “Thông qua sự hợp tác với VNPCA, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và mạng lưới của mình, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dược, doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe của Việt Nam nâng cao năng lực sẵn sàng xuất khẩu. Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần giúp các sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng của Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường hơn, từ đó mang lại nhiều cơ hội tiếp cận điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bệnh nhân”.