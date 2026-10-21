Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2026: Giảm sâu, miếng SJC cao hơn thế giới lên 13,6 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 21/10/2026 giá vàng trong nước cao hơn thế giới 13,6 triệu đồng/lượng trong bối cảnh kim loại quý thế giới giảm suốt tháng qua.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC xoay quanh mức 143 triệu đồng mỗi lượng trong những ngày qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 139,6 triệu đồng, bán ra 142,6 triệu đồng. ACB mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 100.000 đồng, mua vào 140,7 triệu đồng, bán ra 142,2 triệu đồng… Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 không thay đổi khi Công ty Phú Quý mua vào 139 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 137,7 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới tăng lên 13,6 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn tuần trước 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 8h52 ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco ở mức 4.117,7 USD/ounce, giảm 6,6 USD/ounce, tương đương 0,16% so với mức tham chiếu. Giá bán ra ở mức 4.119,7 USD/ounce. Theo biểu đồ Kitco, giá vàng dao động trong khoảng 4.105-4.156 USD/ounce. Sau khi có thời điểm lùi sát mức thấp nhất, kim loại quý hồi phục nhưng vẫn giao dịch dưới ngưỡng 4.120 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.126 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.134 USD/ounce. So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,8%, tương ứng giảm 209 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 20/10. Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 20/10 giảm 16 USD (-0,4%) xuống 4.126 USD/ounce. Vàng thế giới giảm trong bối cảnh giá dầu leo thang, qua đó có thể kéo lạm phát của Mỹ và thế giới đi lên. Mặt bằng giá cao sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ vào cuối năm. Tính đến 21h ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng thêm 0,2% lên 98,8 USD/thùng. Giá dầu Brent leo lên gần 110 USD/thùng. Tuy nhiên, đà giảm của vàng bị hạn chế nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Lợi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ giảm 0,86% xuống 5,426%/năm. Chỉ số USD giảm 0,3% xuống 101,68 điểm. Đồng USD giảm nhẹ trong bối cảnh chỉ số khởi công nhà mới tại Mỹ giảm 5,2% trong tháng 9. Đây là tín hiệu có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất tại Mỹ.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2026: Giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 20/10/2026 giá vàng giảm mạnh theo đà suy yếu của giá thế giới. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn hạ tới 1,1 triệu đồng/lượng.

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