Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2026: Vàng SJC giữ mốc 143,6 triệu/lượng

Đời sống 19/10/2026 09:39

Hôm nay, ngày 19/10/2026 giá vàng trên thị trường quốc tế tăng. Trong nước, vàng miếng SJC giữ giá bán 143,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (19/10), vào lúc 8h27', giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua, niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay đứng im so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2026: Vàng SJC giữ mốc 143,6 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng hôm nay tăng nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Chốt phiên 17/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới biến động mạnh đầu tuần, tăng vọt từ mức 4.157 USD mỗi ounce lên 4.1889 USD rồi sau đó nhanh chóng quay đầu giảm mạnh về lại mức 4.160 USD trước khi tăng lại 4.173 USD. Giá vàng biến động trái chiều khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng chính sách tiền tệ. Bất chấp các chỉ số lạm phát, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10 tiếp tục giảm sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh từ chối đưa ra tín hiệu về một động thái chính sách sắp xảy ra trong bài phát biểu tại cuộc họp thường niên của IMF ở Bangkok. Thị trường tương lai định giá xác suất không thay đổi lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28 tháng 10 là khoảng 83%, so với khoảng 72% trước đó, mặc dù các nhà giao dịch vẫn đánh giá xác suất cao về việc thắt chặt hơn nữa vào tháng 12. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã phục hồi về mức 5,12% sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần, trong khi đồng đô la vẫn chịu áp lực.

Tình hình thị trường vẫn chia rẽ giữa lạm phát dai dẳng và những lo ngại ngày càng tăng về hậu quả kinh tế của chi phí vay tăng cao. Dữ liệu cuối tuần qua cho thấy, giá nhập khẩu của Mỹ tăng 1,1% trong tháng 9 và 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Giá xuất khẩu tăng 2,2% trong tháng. Sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 0,7%, vượt dự kiến, trong khi sản lượng sản xuất tăng 0,3%.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 18/10/2026 giá vàng trong nước ghi nhận một tuần sụt giảm khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng một lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2026: Vàng SJC giữ mốc 143,6 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2026: Vàng SJC giữ mốc 143,6 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời sau ngày 19/10/2026

3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời sau ngày 19/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nóng: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Nóng: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Ba 20/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 20/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 18/10/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng hôm nay, thứ Hai 18/10/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Tôi trở về nhà và bắt gặp vợ bên người đàn ông lạ, cuối cùng chỉ im lặng quay lưng

Tôi trở về nhà và bắt gặp vợ bên người đàn ông lạ, cuối cùng chỉ im lặng quay lưng

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Khám phá nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại quả họ bí bình dân

Khám phá nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại quả họ bí bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Nóng: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Phát hiện 20.000 lọ thuốc giả chữa viêm xoang, viêm mũi, bệnh dạ dày, thu lợi 5 tỷ đồng

Phát hiện 20.000 lọ thuốc giả chữa viêm xoang, viêm mũi, bệnh dạ dày, thu lợi 5 tỷ đồng

Cháy căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân tháo chạy

Cháy căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Khởi động chương trình cộng đồng “Cao Lớn Trước 7 Tuổi”: Vòng tay ấm áp hướng đến 10.000 em nhỏ mầm non

Khởi động chương trình cộng đồng “Cao Lớn Trước 7 Tuổi”: Vòng tay ấm áp hướng đến 10.000 em nhỏ mầm non

Xe đầu kéo lật ngửa trên đường, 2 người tử vong

Xe đầu kéo lật ngửa trên đường, 2 người tử vong