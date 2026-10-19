Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2026: Vàng SJC giữ mốc 143,6 triệu/lượng

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Theo thông tin báo VietNamNet , mở cửa phiên giao dịch hôm nay (19/10), vào lúc 8h27', giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua, niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Chốt phiên 17/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới biến động mạnh đầu tuần, tăng vọt từ mức 4.157 USD mỗi ounce lên 4.1889 USD rồi sau đó nhanh chóng quay đầu giảm mạnh về lại mức 4.160 USD trước khi tăng lại 4.173 USD. Giá vàng biến động trái chiều khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng chính sách tiền tệ. Bất chấp các chỉ số lạm phát, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10 tiếp tục giảm sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh từ chối đưa ra tín hiệu về một động thái chính sách sắp xảy ra trong bài phát biểu tại cuộc họp thường niên của IMF ở Bangkok. Thị trường tương lai định giá xác suất không thay đổi lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28 tháng 10 là khoảng 83%, so với khoảng 72% trước đó, mặc dù các nhà giao dịch vẫn đánh giá xác suất cao về việc thắt chặt hơn nữa vào tháng 12. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã phục hồi về mức 5,12% sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần, trong khi đồng đô la vẫn chịu áp lực.

Tình hình thị trường vẫn chia rẽ giữa lạm phát dai dẳng và những lo ngại ngày càng tăng về hậu quả kinh tế của chi phí vay tăng cao. Dữ liệu cuối tuần qua cho thấy, giá nhập khẩu của Mỹ tăng 1,1% trong tháng 9 và 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Giá xuất khẩu tăng 2,2% trong tháng. Sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 0,7%, vượt dự kiến, trong khi sản lượng sản xuất tăng 0,3%.