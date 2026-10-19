Khám phá nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại quả họ bí bình dân

Dinh dưỡng 19/10/2026 05:00

Bí ngòi là loại rau quả phổ biến, giàu nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Bổ sung bí ngòi vào thực đơn có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Bí ngòi là một loại rau thuộc họ bầu bí chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C và nhiều chất khoáng khác. Đây không chỉ là nguồn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng dồi dào mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng đối với sức khỏe.

Khám phá nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại quả họ bí bình dân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của bí ngòi

Chống oxy hóa

Bí ngòi chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, beta-carotene, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ sức khỏe mắt và hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy carotenoid có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạn tính, nhưng chưa thể khẳng định ăn bí ngòi giúp phòng ngừa ung thư. Vỏ bí ngòi cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vì vậy có thể giữ nguyên vỏ khi chế biến nếu quả tươi và được rửa sạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Bí ngòi ít calo, ít chất béo nhưng giàu nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no, phù hợp với người muốn duy trì hoặc giảm cân. Để xây dựng thực đơn cân đối, nên kết hợp bí ngòi với protein, chất béo lành mạnh và các loại rau củ khác, đồng thời hạn chế dầu mỡ, nước sốt. Tuy nhiên, hiệu quả kiểm soát cân nặng còn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt.

Khám phá nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại quả họ bí bình dân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hóa

Bí ngòi chứa chất xơ giúp tăng khối lượng phân, duy trì độ mềm của phân và hỗ trợ tiêu hóa, góp phần cải thiện táo bón khi kết hợp với chế độ ăn nhiều rau củ và uống đủ nước. Tuy nhiên, nên tăng lượng chất xơ từ từ để tránh đầy hơi, chướng bụng.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bí ngòi chứa chất xơ, kali và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ hòa tan giúp kiểm soát cholesterol, trong khi kali hỗ trợ điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cần kết hợp chế độ ăn cân đối, hạn chế muối, vận động thường xuyên và kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác.

Khám phá nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại quả họ bí bình dân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Bí ngòi chứa vitamin C, beta-carotene, lutein và zeaxanthin, góp phần bảo vệ tế bào mắt trước tác động của quá trình oxy hóa. Trong đó, beta-carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ thị lực, còn lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc. Bổ sung các dưỡng chất này qua chế độ ăn cân đối có thể góp phần duy trì sức khỏe mắt, nhưng không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa bệnh lý về mắt.

Dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn

Bí ngòi rất linh hoạt và có thể ăn sống hoặc nấu chín. Dưới đây là một số cách để kết hợp nó vào bữa ăn của mỗi gia đình:

Thêm trực tiếp bí ngòi sống vào món salad.

Hầm bí ngòi với các loại trái cây và rau mùa hè khác để làm món ratatouille.

Khám phá nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại quả họ bí bình dân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhồi với gạo, đậu lăng hoặc các loại rau khác, sau đó nướng.

Đối với món xào nhẹ, thêm dầu ô liu và xào.

Đun sôi bí ngòi, sau đó trộn nó thành súp.

Nướng hoặc áp chảo với một ít tỏi và dầu.

Hãy thử tẩm bột và chiên.

Xoắn hóa bí ngòi thành mì spaghetti hoặc mì giống mì sợi, hoặc cắt lát để thay thế các tấm lasagna.

Nướng nó thành bánh mì, bánh kếp, bánh nướng xốp hoặc bánh ngọt.

Trong một số nền văn hóa ẩm thực khác, hoa bí được coi là một món ngon. Bạn có thể chiên ngập dầu hoặc rắc sống lên trên món salad, súp và món hầm.

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