Bất chấp ô tô, xe máy qua lại, 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh

Lãnh đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh hình ảnh nhóm người ngồi giữa đường đèo Hải Vân để chụp ảnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/10, lãnh đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh hình ảnh nhóm người ngồi giữa đường đèo Hải Vân để chụp ảnh.

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục tương tự nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại một khúc cua trên đèo Hải Vân, gần di tích Hải Vân quan.

Vị trí nhóm ngồi chụp ảnh là đoạn cua có độ dốc lớn, tầm nhìn hạn chế. Trong khi đó, nhiều phương tiện, gồm ô tô và xe máy, vẫn lưu thông qua lại ngay sát nhóm này.

Hình ảnh nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa khúc cua ở đèo Hải Vân để chụp ảnh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, chứng kiến hình ảnh trên, nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông, khi việc ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể gây nguy hiểm cho chính những người này cũng như các phương tiện lưu thông.

Đèo Hải Vân dài khoảng 21km, nối TP Đà Nẵng với TP Huế, được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ, một bên là núi cao, một bên hướng ra Biển Đông.

Tuy nhiên, cung đường này cũng có địa hình hiểm trở, nhiều đoạn dốc và khúc cua cùi chỏ, được ví như những “khúc cua tử thần”.

Hồi tháng 8 vừa qua, trên đèo Hải Vân cũng xuất hiện nhóm người dừng ô tô ngay giữa khúc cua để ngắm cảnh. Cụ thể, sáng 8/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô 7 chỗ dừng giữa khúc cua kể trên, sau đó nhóm người trên ô tô xuống ngắm cảnh, trong khi nhiều phương tiện khác vẫn lưu thông qua đoạn đường này.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc tùy tiện dừng, đỗ xe ở vị trí trên có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi các xe chạy tới khó quan sát được chướng ngại vật phía trước.

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