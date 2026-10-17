Cháy quán massage ở TP.HCM, khói đen bao trùm khu vực, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi

Sáng 17/10, một vụ cháy xảy ra tại tiệm massage trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM, khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h ngày 17/10, đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng là cơ sở massage trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng), cách Lotte Mart Tân Hưng khoảng 500m.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở này đang đóng cửa để sửa chữa. Phát hiện đám cháy, một số người bên trong cơ sở hoảng loạn chạy ra ngoài.

Ngọn lửa và khói đen bốc lên nghi ngút - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Đến 10h20, lực lượng cứu hỏa thu hồi thang, đám cháy cơ bản được khống chế. Nhân viên điện lực bắt đầu tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, phòng ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

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