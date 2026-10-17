Cháy quán massage ở TP.HCM, khói đen bao trùm khu vực, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi

Đời sống 17/10/2026 11:17

Sáng 17/10, một vụ cháy xảy ra tại tiệm massage trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM, khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h ngày 17/10, đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng là cơ sở massage trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng), cách Lotte Mart Tân Hưng khoảng 500m.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở này đang đóng cửa để sửa chữa. Phát hiện đám cháy, một số người bên trong cơ sở hoảng loạn chạy ra ngoài. 

Cháy quán massage ở TP.HCM, khói đen bao trùm khu vực, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi - Ảnh 1
Ngọn lửa và khói đen bốc lên nghi ngút - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Đến 10h20, lực lượng cứu hỏa thu hồi thang, đám cháy cơ bản được khống chế. Nhân viên điện lực bắt đầu tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, phòng ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang điều tra, xác minh làm rõ sự việc nam sinh tiểu học gặp nạn tử vong sau giờ tan học.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà Cháy quán massage tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lấy chồng lương 80 triệu/tháng, tôi bàng hoàng phát hiện hành động khó hiểu của anh sau mỗi đêm

Lấy chồng lương 80 triệu/tháng, tôi bàng hoàng phát hiện hành động khó hiểu của anh sau mỗi đêm

Tâm sự 35 phút trước
Châu Tấn vượt qua nhiều đối thủ, giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Busan

Châu Tấn vượt qua nhiều đối thủ, giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Busan

Sao quốc tế 42 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Vận đỏ như son đúng ngày 18/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Ngu Thư Hân thừa nhận xuống sức sau lịch trình làm việc hơn 18 tiếng mỗi ngày

Ngu Thư Hân thừa nhận xuống sức sau lịch trình làm việc hơn 18 tiếng mỗi ngày

Sao quốc tế 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 9h sáng ngày mai (18/10/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 9h sáng ngày mai (18/10/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Loại rau giá rẻ, dễ trồng ăn vào lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau giá rẻ, dễ trồng ăn vào lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé trai lớp 1 ngã tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ bé trai lớp 1 ngã tử vong ở Hải Phòng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Cô gái tử vong vì bị thanh niên nhảy lầu rơi trúng

Cô gái tử vong vì bị thanh niên nhảy lầu rơi trúng

Thế giới 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ bé trai lớp 1 ngã tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ bé trai lớp 1 ngã tử vong ở Hải Phòng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng