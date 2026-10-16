NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

Thông tin giới thiệu sản phẩm dẫn số giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 5218/2023/ĐKSP, ngày 16-6-2023. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận với số hiệu và ngày tháng nêu trên cho sản phẩm này.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 16/10, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee yêu cầu phối hợp xử lý vi phạm. Qua công tác hậu kiểm việc đăng ký bản công bố, tự công bố và kinh doanh thực phẩm chức năng, đơn vị này phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Cơ quan quản lý yêu cầu Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng trên sàn; chỉ kinh doanh những sản phẩm đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định.

Sản phẩm này được quảng cáo là viện uống thảo mộc Nhật hỗ trợ kiểm soát ăn, giảm cân.

Đối với Sausando Slimming capsule, Shopee phải ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm.

Sản phẩm được bán trên sàn thương mại điện tử khi chưa được cấp phép - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục An toàn thực phẩm cũng gửi văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp thông báo, yêu cầu các gian hàng trên Shopee ngừng bán, gỡ thông tin vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, các nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Trong khi đó, thực phẩm bổ sung thuộc diện tự công bố và phải thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý các sản phẩm thuộc diện phải đăng ký nội dung quảng cáo chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Vụ việc đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát thông tin công bố sản phẩm và hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.