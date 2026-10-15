Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 15/10/2026 15:25

Sau cuộc cãi vã trong cơn say, người đàn ông ở An Giang bị cáo buộc đánh cha tử vong, hành hung cả mẹ ruột.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thành Tâm (32 tuổi, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người.

Cụ thể, Tâm sống cùng cha là ông T. (72 tuổi) và mẹ là bà T. (68 tuổi) tại đường Lê Lợi, khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc. Tâm không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên uống rượu say rồi chửi bới các thành viên trong gia đình.

Khoảng 0h30 ngày 5/10, sau khi nhậu say, Tâm lên phòng cha ruột để trả chìa khóa thì xảy ra cự cãi.

Trong cơn nóng giận, Tâm dùng tay, chân đánh ông T. khiến nạn nhân nằm bất động dưới sàn nhà. Sau đó, Tâm bỏ xuống tầng dưới tiếp tục nhậu.

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường - Ảnh 1
Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, đến khoảng 2h cùng ngày, phát hiện cha nằm bất động trên vũng máu, Tâm gọi mẹ đến dọn dẹp rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lo sợ con trai tiếp tục hành hung, bà T. định đưa cháu rời khỏi nhà nhưng bị Tâm đuổi theo kéo về, ép lau dọn hiện trường. Trong lúc người mẹ đang lau dọn, Tâm tiếp tục dùng chân đá khiến bà ngã, bị thương ở đầu.

Lợi dụng lúc Tâm bế cha lên giường, bà T. trốn khỏi nhà, đến Công an phường Châu Đốc trình báo.

Người mẹ sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã bình phục. Riêng ông T. đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não và tổn thương nội sọ do bị ngoại lực tác động nhiều lần.

Theo cơ quan chức năng, Tâm đã ly hôn, có một con trai nhỏ sống cùng cha mẹ ruột của Tâm.

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