Sự cố xảy ra lúc 8h49 ngày 11/10 theo giờ Seoul, khi Yoo đang thi half marathon (21km).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ báo MK của Hàn Quốc, hôm 11/10 vừa qua, Yoo Ji Won tham dự giải chạy Seoul Race, cự ly bán marathon (half marathon). Khi chỉ còn cách đích khoảng 500m, runner sinh năm 2001 bất ngờ đổ gục.

Lực lượng y tế lập tức tiến hành sơ cứu nhưng không thể giúp cô tỉnh lại. Yoo được chở đến bệnh viện nhưng qua đời không lâu sau đó.

Ban tổ chức Seoul Race đưa ra thông báo rằng: "Chúng tôi xin thông báo tin vô cùng đau buồn tới tất cả các runner tham gia Giải chạy Seoul Race 2026. Vào khoảng 8h49 sáng ngày 11-10, một sự cố khẩn cấp đã xảy ra khi một VĐV tham gia cự ly bán marathon gục xuống tại mốc 20,6km. Mặc dù đã được sơ cứu kịp thời tại hiện trường và được xe cứu thương đưa đến cơ sở y tế để điều trị, nhưng thật đáng tiếc, người này đã qua đời".



Sự ra đi đột ngột của Yoo Ji Won khiến giới runner Hàn Quốc bàng hoàng

Theo thông tin từ VnExpress, Yoo Ji Won chỉ mới ngoài 25 tuổi, là một runner nghiệp dư, nhưng lại là một influencer (người có sức ảnh hưởng) có tiếng tại Hàn Quốc. Instagram của cô có hơn 8.000 người theo dõi. Tại đây, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh, video tập luyện và tham dự các giải chạy.

Bên cạnh chạy bộ, cô còn đang là sinh viên cao học tại KAIST, với chuyên ngành nghiên cứu về chất bán dẫn AI.

Yoo Ji Won nổi tiếng nhờ vào việc cân bằng giữa việc học với chạy bộ, và luôn tích cực tham gia các giải chạy. Hồi tháng 3, cô từng hoàn thành cự ly full marathon (42,195km) với thành tích 2 giờ 56 phút 32 giây.

Sự ra đi đột ngột của nữ runner xinh đẹp này để lại nhiều tiếc thương trong cộng đồng chạy bộ Hàn Quốc. Rất nhiều người đã gửi lời chia buồn đến cô trên các nền tảng mạng xã hội.

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