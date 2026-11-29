Tử vi tuần mới (30/11 đến 6/12/2026), người tuổi Sửu công việc sẽ tiến triển một cách ổn định. Những người tuổi Sửu sẽ áp dụng phương pháp làm việc khoa học và quyết đoán, đặc biệt là những ai đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, sẽ có cơ hội thể hiện khả năng của mình.

Cơ hội thăng tiến đang chờ đợi tuổi Sửu, nhờ vào khả năng và sự chăm chỉ của họ. Một cơ hội quan trọng sắp xuất hiện, cho phép họ khẳng định mình và có thể đạt được những vị trí cao hơn với thu nhập xứng đáng.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (30/11 đến 6/12/2026), người tuổi Thìn có thể nhận được những tin vui về chuyện tình cảm trong ngày Tam Hợp che chở. Người độc thân có khả năng cao gặp được người như ý trong một cuộc gặp gỡ, tụ tập nào đó với bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn có thể hưởng lộc trong ngày Thiên Tài ghé thăm. Với người làm kinh tế, bản mệnh có thể gặp được đối tác triển vọng. Đôi bên có chung quan điểm làm ăn và chung mục tiêu nên việc hợp tác vô cùng suôn sẻ, đem tiền về đầy túi, cuộc sống chuyển mình tích cực.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới (30/11 đến 6/12/2026), tuổi Thân có đường công danh rộng mở. Bản mệnh làm việc với tinh thần cầu tiến, thông minh, khéo léo, biết cách giao tiếp nên mọi việc không quá khó khăn. Bản mệnh còn nhận được sự trợ giúp từ đồng nghiệp và cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc tiến triển ổn định cũng giúp đảm bảo thu nhập cho con giáp này. Bên cạnh khoản lương cố định, tuổi Thân còn có thể nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, trợ cấp. Người làm ăn kinh doanh vẫn có các khoản lợi nhuận đều đặn.

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