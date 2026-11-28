Màn kết hợp này nhanh chóng gợi nhắc đến bộ phim Lang Gia Bảng phát sóng năm 2015, tác phẩm từng tạo tiếng vang lớn với sự tham gia của Hồ Ca và Lưu Đào. Trong phim, Hồ Ca đảm nhận vai Mai Trường Tô, còn Lưu Đào hóa thân thành quận chúa Nghê Hoàng. Hai nhân vật dành cho nhau tình cảm sâu đậm nhưng cuối cùng không thể có được cái kết viên mãn.

Mới đây, Hồ Ca và Lưu Đào xuất hiện trong một phân cảnh tình cảm giữa khung cảnh hoàng hôn. Cả hai có khoảnh khắc ôm hôn ngọt ngào, thể hiện sự gần gũi và ăn ý, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Chính vì vậy, khi những hình ảnh tình cảm của hai diễn viên trong dự án mới xuất hiện, nhiều khán giả liên tưởng đến mối duyên dang dở của Mai Trường Tô và Nghê Hoàng. Không ít người xem đây như một sự bù đắp cho chuyện tình từng khiến khán giả tiếc nuối trên màn ảnh. Sau hơn 10 năm, Hồ Ca và Lưu Đào một lần nữa có cơ hội trở thành đôi tình nhân, nhưng lần này là trong câu chuyện hiện đại với màu sắc trưởng thành hơn.

Trong Trọng Chứng Giám Hộ, Hồ Ca vào vai Lâm Viễn Xuyên, một nam điều dưỡng có 15 năm kinh nghiệm làm việc tại khoa hồi sức tích cực. Nhân vật của anh là người thường xuyên phải đối mặt với áp lực nghề nghiệp, những tình huống cấp cứu căng thẳng và trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân.

Trong khi đó, Lưu Đào đảm nhận vai Dương Hân Duyệt, đồng nghiệp cùng bệnh viện và cũng là vợ của Lâm Viễn Xuyên. Cả hai cùng làm việc trong môi trường y tế với lịch trình bận rộn, thường xuyên phải làm việc lệch ca. Điều này tạo ra những thử thách trong đời sống hôn nhân, khi áp lực công việc có thể ảnh hưởng đến sự kết nối và thấu hiểu giữa hai vợ chồng.

Việc Hồ Ca và Lưu Đào tái hợp trong một câu chuyện tình cảm đời thường nhận được nhiều kỳ vọng. Thay vì mối tình mang màu sắc bi thương trong Lang Gia Bảng, lần này khán giả sẽ được chứng kiến hai nghệ sĩ thể hiện cuộc sống hôn nhân với những vui buồn, mâu thuẫn và sự đồng hành của những người trưởng thành.

Hiện Trọng Chứng Giám Hộ vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa công bố lịch phát sóng chính thức. Những hình ảnh ôm hôn được chia sẻ mới chỉ là tư liệu hậu trường, chưa phải trích đoạn quảng bá từ đoàn phim. Dù vậy, màn tái hợp của Hồ Ca và Lưu Đào đã sớm tạo hiệu ứng tích cực, khiến người hâm mộ mong chờ ngày tác phẩm lên sóng.