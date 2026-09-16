Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Sao quốc tế 16/09/2026 16:30

Ở tuổi 43, Hồ Ca vẫn là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Trung Quốc. Sau thành công của Phồn hoa cách đây khoảng 3 năm, nam diễn viên tiếp tục duy trì sức hút với một bộ phim phát sóng trên CCTV cùng một số dự án điện ảnh.

Ở tuổi 43, Hồ Ca vẫn là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Trung Quốc. Sau thành công của Phồn hoa cách đây khoảng 3 năm, nam diễn viên tiếp tục duy trì sức hút với một bộ phim phát sóng trên CCTV cùng một số dự án điện ảnh. Tuy nhiên, anh thừa nhận thị trường phim ảnh đang đối mặt nhiều khó khăn, khiến cơ hội lựa chọn kịch bản cũng ngày càng hạn chế.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, khi được hỏi về tình hình ảm đạm của thị trường điện ảnh những năm gần đây, Hồ Ca thẳng thắn cho biết anh không còn có thể lựa chọn tác phẩm gần như hoàn toàn dựa trên sở thích cá nhân như trước.

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn - Ảnh 1

Theo nam diễn viên, doanh thu phòng vé ngày càng trở thành yếu tố được thị trường chú trọng. Nếu một bộ phim không đạt khả năng thu hồi vốn, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những người tham gia, từ đó khiến việc lựa chọn dự án trở nên khó khăn hơn.

Dù vậy, Hồ Ca cho rằng thay vì lo lắng về những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát, anh muốn giữ tâm lý bình thản. Ở thời điểm hiện tại, điều khiến nam diễn viên quan tâm nhất là con gái khỏe mạnh, vui vẻ và trưởng thành.

Hồ Ca nổi tiếng từ năm 2005 với vai Lý Tiêu Dao trong Tiên kiếm kỳ hiệp. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi qua loạt phim như Kẻ ngụy trang, Lang Nha Bảng và Thời đại tốt đẹp. Với vai A Bảo trong Phồn hoa, Hồ Ca lần thứ hai giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Bạch Ngọc Lan.

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn - Ảnh 2

Về đời tư, Hồ Ca kết hôn với Hoàng Hy Ninh năm 2022 và đón con gái Tiểu Mạt Lỵ vào năm sau. Nam diễn viên từng chia sẻ thời điểm con chào đời cũng là lúc anh bận rộn với quá trình quay Phồn hoa, khiến anh không có nhiều thời gian ở bên gia đình. Trong khoảng nửa năm, vợ anh gần như một mình chăm lo cho con.

Nhắc đến con gái, Hồ Ca kể ngay trước ngày phỏng vấn, anh nhận được tin Tiểu Mạt Lỵ nhớ bố và lập tức muốn trở về nhà. Do thường xuyên phải xa gia đình vì công việc, khi con nhớ bố, người thân thường mở những bộ phim anh từng đóng cho cô bé xem. Tiểu Mạt Lỵ đặc biệt yêu thích Phồn hoa và hình tượng Bảo Tổng, cho rằng bố trong vai này rất đẹp trai.

Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của bố tại trung tâm thương mại hoặc trong thang máy, cô bé thường hào hứng nói: “Đây là bố của con!”. Hồ Ca cho biết anh luôn cố gắng để con gái có tuổi thơ bình thường, dù việc đưa con ra ngoài vẫn không hoàn toàn dễ dàng. Cô bé cũng dần hiểu rằng bố là diễn viên khi chứng kiến nhiều người xin chụp ảnh cùng anh.

Những chia sẻ của Hồ Ca cho thấy bên cạnh những trăn trở về nghề nghiệp, gia đình đang trở thành ưu tiên quan trọng trong cuộc sống của nam diễn viên.

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