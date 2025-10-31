Hồ Ca không thể vượt qua ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ ruột

Mới đây, Hồ Ca lần đầu trải lòng về nỗi đau mất mẹ. Mẹ của nam diễn viên qua đời vào tháng 3/2019 do ung thư tái phát. Ít ai biết rằng, bà đã chiến đấu với căn bệnh này suốt 31 năm trời, dù phải hóa trị và rụng tóc, bà vẫn đội tóc giả để tiếp tục đứng lớp giảng dạy, truyền cảm hứng cho học trò.

Hồ Ca là một trong những gương mặt nam nghệ sĩ có danh tiếng và mức thu nhập đứng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Ngay khi còn học ở Học viện Hí kịch Thượng Hải, Hồ Ca đã tham gia bộ phim nổi tiếng "Tiên kiếm kỳ hiệp" (2005) đóng cùng Lưu Diệc Phi. Vai chính Lý Tiêu Dao đã giúp anh giành vô số giải thưởng và một bước trở thành một trong những nam diễn viên đình đám nhất Trung Quốc. Thậm chí, thành công của vai diễn còn giúp Hồ Ca được gắn danh hiệu "Hoàng tử cổ trang", trở thành người trong mộng của biết bao cô gái.

Nam diễn viên Hồ Ca nghẹn ngào thừa nhận, mẹ mất khi anh đang bận công việc và không thể ở bên cạnh. Anh gọi đó là “cái gai không thể rút khỏi tim suốt đời này”.

Dù nhiều năm đã trôi qua, Hồ Ca vẫn không thể buông bỏ nỗi nhớ mẹ. Anh giữ nguyên tài khoản WeChat của bà. Mỗi khi gặp chuyện vui trong cuộc sống, anh vẫn vô thức gửi tin nhắn cho mẹ — như thể bà vẫn luôn hiện diện: “Nhiều khi tôi quên mất rằng mẹ đã đi”.

Tháng 3/2025, Hồ Ca đi đến Mê Tác, Tây Tạng. Quyết định này xuất phát từ giấc mơ của một người bạn, thấy mẹ anh đứng trên chiếc thuyền nơi dòng sông ở Mê Tác. Hồ Ca cùng bạn lái xe băng qua nhiều cung đường nguy hiểm để đến nơi. Anh mang theo loài hoa mà mẹ yêu thích, đứng bên bờ sông Yarlung Tsangpo và gọi mẹ trong vô vọng. Cuối cùng, anh nói một câu khiến nhiều người nghẹn ngào: “Nếu mẹ thật sự ở đây, tôi sẽ yên lòng — vì Mê Tác có tất cả những điều đẹp nhất trên thế giới.”

Hồ Ca rất thân thiết với mẹ. Khi bà còn sống, nam diễn viên thường dùng những lời trêu đùa để nói về mẹ. Bà là người phụ nữ yêu âm nhạc, thích cái đẹp và cũng hay mơ mộng. Mẹ Hồ Ca là một giáo viên. Anh lớn lên trong một gia đình nghèo ở Thượng Hải.

Năm Hồ Ca lên 6 tuổi, mẹ anh mắc ung thư vú. Nhưng bà vẫn lao động cật lực để Hồ Ca có được tương lai tốt. Vì thế, bà cũng bỏ lỡ luôn cơ hội điều trị trong giai đoạn tốt nhất. Trong quãng đường 30 năm qua, Hồ Ca chứng kiến nghị lực của mẹ anh trong trận chiến với ung thư. Vì thế, anh rất thường tham gia vào những chương trình có ý nghĩa để giúp bệnh nhân mắc bệnh này. g

Hồ Ca cũng chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ. Năm 2017, trong một buổi gặp gỡ, nam diễn viên chia sẻ: “Mẹ tôi dũng cảm, mạnh mẽ, luôn lạc quan, tích cực và không sợ hãi. Bà luôn bình tĩnh đối diện với những cơn đau và cái chết. Cuộc đời tôi cũng bị tác động mạnh bởi sự quật cường này”.