Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Sao quốc tế 17/12/2025 12:45

Những ngày gần đây, bộ phim “Ngắm bắn hồ điệp” - dự án mang màu sắc tình cảm “chị em” có sự tham gia của Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ bất ngờ thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Vào đầu năm nay, khi thông tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn được xác nhận, nữ diễn viên trở thành tâm điểm chỉ trích. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận quy kết trách nhiệm đổ vỡ hôn nhân về phía cô.

Không ít ý kiến cho rằng, Trần Nghiên Hy là người khiến Trần Hiểu “đánh mất ánh sáng trong đôi mắt” (tức nói không còn vui vẻ, ánh mắt buồn, mệt mỏi), thậm chí còn suy đoán cô từng “dùng thủ đoạn” để ép đối phương kết hôn. Hàng loạt tội được gán ghép dựa trên suy đoán, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tuy nhiên, sau khi “Ngắm bắn hồ điệp” tạo hiệu ứng tích cực ngoài dự đoán, Cnet bắt đầu nhìn lại hình ảnh của Trần Nghiên Hy một cách bình tĩnh hơn. Nhiều cư dân mạng chủ động tìm lại các đoạn phỏng vấn, hậu trường và video cũ của nữ diễn viên, từ đó cho rằng “đã hiểu lầm cô”.

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu - Ảnh 1

Nhiều khán giả cho hay, trước giờ đọc báo nhiều nên cứ nghĩ nữ diễn viên là kiểu phụ nữ nham hiểm, hay gây chuyện với người khác. Nhưng xem lại các video mới thấy cô có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp nữ, luôn tôn trọng Trần Hiểu, tôn trọng phóng viên, đạo diễn và chưa từng tỏ thái độ khó chịu với ai.

Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình, cho rằng Trần Nghiên Hy luôn xuất hiện với hình ảnh điềm tĩnh, dịu dàng và chuyên nghiệp.

Có lẽ, ngay cả bản thân Trần Nghiên Hy cũng không ngờ rằng, một bộ phim được đánh giá ở mức sản xuất trung bình như “Ngắm bắn hồ điệp” lại trở thành chất xúc tác giúp dư luận đổi chiều, mang đến cho cô cơ hội được nhìn nhận lại một cách công bằng hơn sau nhiều năm vướng tranh cãi đời tư.

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu - Ảnh 2Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu - Ảnh 3

Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ chênh nhau tới 19 tuổi ngoài đời. Trên màn ảnh, Trần Nghiên Hy khó tránh khỏi việc để lộ nét trưởng thành, thậm chí có phần già dặn hơn bạn diễn. Dù vậy, điều bất ngờ là cả hai vẫn tạo được cảm giác của một cặp đôi thực sự. Ánh mắt, cử chỉ và nhịp cảm xúc giữa họ đủ thuyết phục để khán giả tin vào câu chuyện tình yêu mà bộ phim kể lại. Chính sự “ăn ý” này đã bù đắp cho những hạn chế về kịch bản và kinh phí sản xuất.

Không chỉ gây chú ý vì nội dung, phim còn vô tình trở thành “bước ngoặt hình ảnh” của Trần Nghiên Hy trong mắt cư dân mạng Trung Quốc. Trước đó, khi thông tin ly hôn giữa cô và Trần Hiểu rộ lên hồi đầu năm, nữ diễn viên là người hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề. Nhiều bình luận ác ý đổ lỗi cho cô là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ, thậm chí gán cho Trần Nghiên Hy những suy đoán tiêu cực về tính cách và đời sống riêng.

Thế nhưng, khi "Ngắm bắn hồ điệp" bất ngờ nổi tiếng, khán giả bắt đầu nhìn lại Trần Nghiên Hy một cách công bằng hơn. Nhiều video cũ của nữ diễn viên được “đào lại”, cho thấy cô luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, tôn trọng đồng nghiệp và đặc biệt có mối quan hệ tốt với các nghệ sĩ nữ xung quanh.

