Tàu cá bốc cháy rồi chìm, 55 người nhảy xuống biển thoát thân

Đời sống 17/12/2025 11:50

Ngày 17/12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đã nhận được báo cáo nhanh về việc tàu cá QNa 91917-TS bị nạn khi hành nghề trên biển.

Theo thông tin từ VietNamNet, tàu câu mực số hiệu QNa 91917-TS xuất bến tại Cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam cũ) ngày 11/11. Đến khoảng 1h ngày 17/12, tàu câu mực đang hoạt động trên vùng biển cách Đông Đông Bắc đảo Đá Nam khoảng 110 hải lý bất ngờ xảy ra cháy và bị chìm.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có hơn 50 thuyền viên, tất cả đã kịp thời nhảy xuống biển.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các tàu cá hoạt động gần khu vực gồm: QNa 91234-TS, QNg 95454-TS cùng 2 tàu cá khác đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức cứu nạn.

Tàu cá bốc cháy rồi chìm, 55 người nhảy xuống biển thoát thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, qua trao đổi với lực lượng chức năng, ông Huỳnh Đình Tình, thuyền trưởng tàu cá QNg 95454-TS, cho biết đến 8h ngày 17/12, toàn bộ thuyền viên tàu cá gặp nạn đã được cứu vớt an toàn.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cũng xác nhận thông tin toàn bộ thuyền viên trên tàu gặp nạn đã được cứu.

Hiện tàu QNg 95454-TS tiếp tục cơ động, phối hợp với các tàu cá khác để tiếp nhận và hỗ trợ các thuyền viên bị nạn.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Tối 16/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết vừa tìm thấy 2 thiếu niên mất tích dưới rạch "bến Bà Mai".

